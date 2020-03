Grande Fratello Vip, Antonio Zequila si scusa con Adriana Volpe

Antonio Zequila e Adriana Volpe ritrovano lʼarmonia dopo l’acceso confronto avuto al Grande Fratello Vip qualche giorno fa, circa un loro presunto flirt avvenuto molti anni or sono, quando l’ex co-conduttrice de “I Fatti Vostri” era appena 18enne. L’attore ha quindi deciso di mettere da parte le sue dichiarazioni e fare un passo indietro.

Tra i due coinquilini del reality show in quota Mediaset condotto da Alfonso Signorini finalmente è tornata – almeno apparentemente – la pace, grazie alla decisione di Antonio di mettere da parte le incomprensioni con la Volpe, preferendo invece tatticamente un clima di pace e serenità. Nelle scorse ore, Antonio ha fatto un annuncio ai coinquilini, ma anche ai telespettatori che vedono il live dalla Casa di Cinecittà, che ha sorpreso tutti.

Antonio Zequila chiede scusa a Adriana Volpe

Mentre i coinquilini erano intenti a preparare la cena, Zequila si è avvicinato alla sala da pranzo, richiamando la loro attenzione dicendo: “Ragazzi, scusate, ma posso dire una cosa importante?“. Gli altri concorrenti del reality sono rimasti basiti in attesa di conoscere il contenuto del suo discorso.

“Siccome io l’altra volta ho alzato la voce con Adriana, anche se ora non ci parliamo più, volevo chiederle scusa davanti a tutti“, una decisione ben meditata dopo l’accesa lite che ha visto protagonisti Zequila e la Volpe nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, durante la quale l’attore ed ex isolano ha ribadito con veemenza di aver incontrato la Volpe solo una volta e talamicamente.

In quell’occasione Zequila ha alzato anche la voce contro la showgirl, che ora domanda se il coinquilina si scusa solo per la voce o anche per i contenuti. Antonio ha quindi replicato: “Per tutto, vieni qua e baciamoci adesso, mi dispiace“. La Volpe ha accettato il segno di distensione e di pace, quindi ha aggiunto: “Va bene, allora però fai una rettifica nel Confessionale“. Mentre i due coinquilini si abbandonano ad un abbraccio, il resto dei concorrenti applaude per la pace ritrovata.