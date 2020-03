Grande Fratello Vip, petizione per rimuovere Alfonso Signorini dalla conduzione del reality show

Il rapporto tra Alfonso Signorini e il pubblico del “Grande Fratello Vip” non sembra essere per niente idilliaco. Il conduttore, insieme ai due opinionisti Wanda Nara e Pupo, sono accusati di aver scombussolato psicologicamente Fernanda Lessa dopo l’ultima puntata del reality show andato in onda il 2 marzo.

Come abbiamo potuto vedere in diretta, vengono mostrati alcuni rvm dove Fernanda Lessa ha accusato più volte Antonella Elia di emanare negatività. Queste rivelazioni della showgirl brasiliana sono state immediatamente criticate da Alfonso Signorini, che invita tutti a lasciare il negativo fuori dalla Casa. Pupo e Wanda Nara rimproverano Fernanda Lessa di mettere il sale nella vasca, accusandola di aver fatto riti voodoo e magia nera.

Questo attacco ha immediatamente creato una reazione negativa di Fernanda Lessa, che in lacrime prova invano a giustificare i suoi gesti. Dopo la diretta continua a piangere e per non farsi vedere dagli altri si nasconde in mezzo ai due letti, accusando sia Signorini che gli opinionisti di averla bullizzata. A prendere le sue difese ci pensa il marito Luca Zocchi, che parla di “caccia alle streghe”.

La petizione e l’hashtag

Un certo Paolo J su “Change.org” ha aperto una petizione contro Mediaset e Pier Silvio Berlusconi, per sostituire Alfonso Signorini nella conduzione del “Grande Fratello Vip“. Prima del comunicato il fan del reality show pubblica la fotografia di Fernanda Lessa mentre piange tra i due letti.

Nella descrizione della petizione possiamo leggere: “Dato il pessimo lavoro che sta svolgendo Alfonso Signorini, conduttore della attuale quarta edizione dell’amato reality ‘Grande Fratello VIP’ chiediamo la sostituzione immediata vista la conduzione, fatta di favoritismi palesi, impunizione di violenza fisica e verbale (come quella di Antonella Elia nei confronti di Valeria Marini), umiliazione di chi in realtà è vittima, denigrazione dei credi religiosi, non considerazione minima di alcuni concorrenti amati e genuini(vedi Denver, Patrick o Licia), dando così un pessimo esempio a casa e creando un forte malcontento tra gli spettatori del programma”. La petizione non colpisce solamente il conduttore ma anche Pupo e Wanda Nara, accusati di essere complici di questo scempio.

In meno di 24 ore la petizione ha superato le 300 firme, mentre l’obbiettivo è quello di arrivare a 500. Intanto su Twitter è arrivato in prima posizione l’hashtag “#Signorinifuori”, e in tanti chiedono ad Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo di farsi da parte dopo la figuraccia fatta con Fernanda Lessa.

Si tratta comunque di un argomento molto spigoloso, e vedremo se Alfonso Signorini deciderà di parlarne nella prossima puntata del “Grande Fratello Vip“. Ignorando la questione potrebbe solamente complicare un rapporto che ormai sembra già compromesso.