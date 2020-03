GF Vip 4: Fernanda Lessa accusata di magia nera

Fernanda Lessa, showgirl e modella brasiliana naturalizzata italiana, è una delle attuali concorrenti della quarta edizione del reality show in onda su canale 5 “Grande Fratello Vip”, condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Fin da subito i suoi rapporti con la compagna di avventura Antonella Elia non si sono mostrati del tutto positivi, tanto da lasciarsi andare a numerosi litigi ed accesi scontri.

Nel corso della puntata andata in onda in diretta ieri, lunedì 2 marzo, Fernanda è stata accusata direttamente dal presentatore del programma televisivo e dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara per dei comportamenti avuti nei confronti della showgirl Antonella Elia.

Quest’ultima, nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha più volte sostenuto che, a suo avviso, Fernanda Lessa emanasse negatività, arrivando addirittura a parlare di “magia nera” o di “riti vodoo”. A Fernanda sono state fatte ascoltare le parole attraverso un video e già durante la messa in onda la bella brasiliana non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte alle accuse ascoltate.

Al termine della diretta si è però lasciata andare ad un duro sfogo accompagnato da una confessione molto dolorosa. Queste le sue parole: “Io sono stata tutta la vita bullizzata, per questo mi piacciono i pupazzi: loro erano gli unici miei amici. Io non avevo amici neanche quando ero piccola. Anche i miei genitori e mia sorella, tutti facevano muro”.

Fernanda ha ribadito come a suo avviso nel corso della puntata siano stati mostrati solo suoi comportamenti negativi e come questo l’abbia fatta sentire discriminata e bullizzata, visto che fin da bambina si è sentita definire “una strega” o una persona malefica solamente per alcuni suoi tratti e comportamenti particolari. La concorrente Adriana Volpe ha cercato di star vicina a Fernanda in questo difficile momento, sostenendola e offrendole una spalla su cui piangere.