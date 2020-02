GF Vip, Antonella Elia teme che Fernanda Lessa faccia riti paranormali

Antonella Elia è tornata ad essere al centro dell’attenzione mediatica a causa di alcune dichiarazioni fatte all’interno della Casa di Cinecittà del “Grande Fratello Vip 4“, dicendo di non sentirsi al sicuro a causa di alcuni comportamenti assunti dalla coinquilina Fernanda Lessa, rea – a suo dire – di aver fatto dei riti pagani.

L’ex valletta di Mike Bongiorno e Raimondo Vianello ritiene, quindi, che la celebre modella e dj brasiliana stia facendo delle pratiche per scatenare le forze del male contro di lei. Nelle ultime ore Fabio Testi ha fatto una rivelazione non da poco ad Antonella su Fernanda, che ha suscitato i commenti caustici della Elia.

I sospetti di Antonella Elia su Fernanda Lessa

Fabio ha raccontato che la Lessa qualche giorno prima mentre era in vasca gli aveva chiesto di prenderle del sale. Lui pensava fosse per farsi il bagno, invece lo ha usato per fare una sorta di rito, versandone un pò sul collo e contemporaneamente ripetendo una frase in portoghese. Dopo aver ascoltato le parole di Fabio Testi, Antonella ha perso la testa, andando in tilt.

Per la Elia non ci sono dubbi sul fatto che Fernanda celi qualcosa di strano, di misterioso. Antonella ha infatti proseguito il suo racconto rivelando che ogni volta che lei fa il segno della croce, Fernanda la apostrofa con parole tipo “indemoniata”. Il comportamento di Fernanda, insomma sta suscitando più di un sospetto all’interno della Casa di Cinecittà.

Elia ammette: “Non è che mi fa i riti voodoo contro? Io a queste cose un po’ ci credo e ho paura“, ma per Testi le sue sono esagerazioni. E’ bene ricordare che Fernanda ha un glorioso passato di modella e anche di dj, ma a causa dell’uso di sostante stupefacenti e dell’abuso di alcool – avvenuto in seguito alla prematura scomparsa del suo primogenito, a pochi giorni dalla nascita – la sua carriera ha visto uno stop prolungato.

Dopo essere stata sentimentalmente legata al premio Oscar, Adrien Brody, la Lessa ha avuto delle relazioni con Bobo Vieri – attuale compagno di Costanza Caracciolo -, Vittorio Mango e con il tastierista dei Subsonica, Davide Di Leo, da cui ha avuto due bambine, Lua Clara e Ira Marie. Dal 2017 è felicemente sposata con Luca Zocchi, che i telespettatori del Grande Fratello Vip hanno visto nella Casa di Cinecittà in occasione di un confronto avuto con Pago, circa alcune dichiarazioni che quest’ultimo aveva detto nei confronti della coinquilina.