Grande Fratello Vip, Wanda Nara contro Antonella Elia: "Faccia di cu**". La reazione di Signorini

Nell corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4, Wanda Nara ha offeso Antonella Elia, apostrofandola con delle parole scurrili ed infelici, che sono state pronunciate dall’opinionista voluta da Alfonso Signorini dopo il confronto tra Antonella Elia e Valeria Marini, che in settimana hanno avuto più di uno scontro all’interno della Casa di Cinecittà.

Se da un lato l’ex valletta di Mike Bongiorno ha decisamente sbagliato a spintonare la sua coinquilina, dall’altro la Elia ha subito nell’ultima settimana ogni sorta di provocazione da parte della Marini e della Lessa, quest’ultima perfino l’ha considerata fonte di energie negative, tanto da fare riti voodoo all’interno della vasca o, peggio ancora, ricorrere al segno della croce ogni volta che Antonella si palesa davanti a lei.

Wanda Nara offende Antonella Elia

Con fermezza, risolutezza ed immancabile stile Alfonso Signorini ha cercato di rappresentare le ragioni delle une e delle altre, facendo emergere gli aspetti negativi e decisamente scorretti dei comportamenti assunti dalla Lessa e dalla Marini nei confronti della Elia, perché proprio atteggiamenti del genere hanno dato il via anni or sono alle bieche e becere dicerie nei confronti di Mia Martini, che segnarono profondamente la sua carriera professionale oltre che la sua stessa vita.

Se Valeria è sembrata riprendersi molto velocemente dal confronto, cosa diversa è stata per la Elia che è apparsa molto triste e colpita da quello che le sue coinquilini le hanno detto contro alle sue spalle, definendola perfino un buco nero che fagocita tutti, insomma una persona che porterebbe male.

A notare il cambiamento di umore della Elia è stata Wanda Nara che ha dato voce alle sue idee commentando: “Antonella ha una faccia di cu*o proprio“. Un commento inopportuno e a dir poco infelice, che non è stato colto – o volutamente non capito – dal conduttore, che ha glissato, proseguendo con la scaletta. Ma in tanti sui social ora chiedono che Wanda si scusi con la Elia. Lo farà?

Tra Wanda e la Elia ci sono stati in passato degli screzi, ma da qui ad infierire offendendo una concorrente inerme e senza possibilità di replica è sembrato davvero troppo per i tanti telespettatori che hanno invece notato la battuta infelice della Nara. La moglie di Mauro Icardi è nota per il suo carattere deciso e pungente, ed anche per le sue foto provocanti – e che non lasciano spazio all’immaginazione – condivise puntualmente sui suoi profili social.