Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini rimprovera i concorrenti per le nomination accordate

Fabio Testi ha praticamente deciso di lasciare la Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. Questa decisione è stata presa dall’attore già nelle settimane scorse, in cui ha ammesso di sentire molto la mancanza del figlio.

Alfonso Signorini nell’ultima puntata del “GF Vip” ha mostrato a Fabio Testi un piccolo videomessaggio da parte del figlio che cerca di tranquillizzare il padre. Tuttavia l’attore, dopo aver visto la clip, dichiara di sopportare sempre meno la distanza con il passare dei giorni.

Alfonso Signorini rimprovera gli altri concorrenti

Proprio per lasciare la Casa, in queste settimane Fabio Testi ha chiesto agli altri vip di andare in nomination. Quasi tutti hanno fatto il suo nome, tranne Antonella Elia e Adriana Volpe che hanno voluto mandare al televoto rispettivamente Aristide Malnati e Antonio Zequila.

Fabio Testi quindi è andato al televoto con Asia Valente e Sara Soldati in netto anticipo, poiché ben quattro concorrenti non sono andati in confessionale. Alfonso Signorini ammette che per l’attore verrà fatta comunque una eccezione, comprendendo le sue motivazioni e considerando l’emergenza del COVID-19.

Nonostante questo ricorda che si tratta solamente di un caso eccezionale, poiché non vuole più accettare delle nomination fatte in questa maniera: “Si tratta di scelte personali e voi non dovete accordarvi, il pubblico ama quando ciascuno di voi prende una posizione. Stasera questo non è avvenuto, perché probabilmente Fabio, come ha chiesto al pubblico che l’aiutasse di uscire dalla Casa, ha fatto con voi lo stesso. Per il futuro però ricordatevi che questo non è il gioco del Grande Fratello”.

Ora bisogna vedere se il pubblico accetterà o meno la richiesta fatta da Fabio Testi in questi giorni. Al momento però, secondo gli ultimi sondaggi sul web, l’attore non rischierebbe l’eliminazione.