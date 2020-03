Grande Fratello Vip, Roberto Parli scrive una nuova lettera ad Adriana Volpe: "Ho piena fiducia in lei"

Roberto Parli nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, ha scritto una lettera indirizzata alla moglie Adriana Volpe. In questa circostanza l’imprenditore ricorda alla gieffina che a volte anche le cose più insignificanti oppure gli scherzetti fatti agli altri inquilini possono essere fraintesi dagli spettatori.

In particolar modo non ha apprezzato il calendario fatto con Andrea Denver, sfociato poi in un bacio passionale. Roberto Parli ammette che i comportamenti avuti dalla moglie l’hanno messo molto a disagio, pregandola di rispettarsi reciprocamente sia come coppia che genitori, ricordandole di essere il suo primo sostenitore insieme a Gisele.

La nuova lettera di Roberto Parli

L’imprenditore, dopo aver visto la reazione della moglie Adriana Volpe, ha voluto scrivere un’altra lettera per chiarire alcuni punti. In questa circostanza Roberto indirizza questo comunicato al sito “Tv Blog”, in cui ci tiene a chiarire di non aver mai frainteso i suoi comportamenti con Andrea Denver poiché si fida ciecamente di lei.

L’obbiettivo di Roberto Parli è quello di mettere un punto a tutte le chiacchiere che stanno circolando in questi giorni nei salotti e sul web, che sono moltiplicate dopo aver scritto la lettera ad Adriana Volpe. Ricorda di essere poco interessato al mondo dello spettacolo, ed ha compiuto questo gesto solamente per ricordarle che alcuni gesti possono essere fraintesi dagli spettatori da Casa.

Roberto Parli però non ha mai messo in dubbio la sua storia d’amore: “Ho piena fiducia in lei e nella forza del nostro rapporto, ma da chi soprattutto sui social ha colto l’occasione per bersagliare di critiche me e Adriana. Un frullatore mediatico che ha scosso la mia sensibilità, mettendoci, nostro malgrado, al centro di un gossip peraltro inesistente”.

Successivamente, risponde alle parole di Antonio Zequila e del suo presunto rapporto avuto con Adriana Volpe: “Sulle dichiarazioni del signor Zequila non ho nulla da aggiungere, mia moglie ha già prontamente risposto a dovere ai suoi farneticanti racconti. Vorrei fosse chiaro una volta per tutte che sono orgoglioso di Adriana e del percorso che sta facendo all’interno della casa del Grande Fratello”.