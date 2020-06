Nina Morić rivela di aver trovato fidanzato e attacca "Temptation Island Vip"

In questi mesi Nina Morić ha fatto parlare molto per la sua relazione con Luigi Mario Favoloso. Dopo una storia d’amore, durata per un lungo periodo, i due hanno deciso di prendere strade diverse. Tuttavia, la loro separazione non è avvenuta in una maniera pacifica, tanto che alla fine la Moric è arrivata a denunciare il suo ex compagno per violenza.

L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” ha infatti accusato Luigi Favoloso di essere stato molto aggressivo non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti di suo figlio Carlos, facendo anche del mobbing psicologico. L’imprenditore campano però, intervistato da Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso”, ha sempre smentito queste voci, aggiungendo di essere pronto ad andare in tribunale per far valere le sue ragioni.

La nuova vita di Nina Morić

Dopo gli ultimi attacchi della showgirl, Nina Morić ha finalmente deciso di voltare pagina. Sui social network annuncia infatti di essersi nuovamente innamorata: il nuovo fidanzato, come svelato dalla diretta interessata, non fa parte del mondo dello spettacolo ed è attivo nel mondo dell’imprenditoria, proprio come Luigi Favoloso.

Subito i suoi followers hanno chiesto ulteriori informazioni alla Morić sul suo fidanzato, ma lei frena immediatamente l’entusiasmo precisando: “Non volevo ostentare nulla, non lo sapeva nessuno, tanto nemmeno sanno chi sia. Lui non ha bisogno di diventar famoso. Ha un lavoro da vero imprenditore. Anzi non vuole nemmeno apparire”.

Una volta annunciato il suo amore con questo misterioso ragazzo, a Nina Morić viene immediatamente consigliato di far parte della prossima edizione di “Temptation Island Vip“. L’ex compagna di Fabrizio Corona però, oltre a rifiutare l’idea dei suoi fan, attacca duramente il reality show: “Che pa**e, piuttosto mi ritiro. Questi programmi li fanno solo sfigati morti di fama, sai io ho avuto un percorso diverso”. A quanto pare Nina Morić vuole dare un taglio con i reality show, anche se in passato ha partecipato a due edizioni de “L’Isola dei Famosi”, non arrivando mai in finale.