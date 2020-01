Domenica Live, Nina Moric al vetriolo contro Luigi Favoloso: "Violento con me e Carlos"

Nel corso dell’ultima puntata di “Domenica Live” – in onda il 12 gennaio 2020 su Canale 5 – si è tornati a parlare di un caso che sta catalizzando l’attenzione non solo del gossip ma anche della cronaca, cioè quello della misteriosa scomparsa dell’ex gieffino Luigi Mario Favoloso, che ha fatto perdere le sue tracce ormai da diverse settimane.

Com’è noto a molti, Favoloso è noto anche per essere il compagno della modella Nina Moric, che è intervenuta nel salotto domenicale di Barbara D’Urso per raccontare la sua versione dei fatti circa l’allontamento di Favoloso. L’ex moglie di Fabrizio Corona, però, non si è fermata a dei commenti generici sui fatti, ma dal salotto televisivo di Canale 5 ha lanciato delle pesanti accuse contro l’ex gieffino.

Nina Moric contro Luigi Favoloso

La scomparsa di Luigi Mario è ormai oggetto dell’attenzione non solo del gossip locale, ma anche della cronaca e di trasmissioni televisive di approfondimento investigativo come “Quarto Grado“, trattando il caso, che seppur ancora viene etichettato come un caso di allontanamento volontario, sta assumendo giorno dopo giorno i connotati di un vero e proprio mistero.

Luigi Mario Favoloso sembra essersi dissolto nel nulla, lasciando dietro di sé molti interrogativi e delle situazioni poco chiare. Dal salotto di Lady Cologno, l’ex compagna Nina Moric ha rivelato dei retroscena inquietanti: “L’ultima volta che l’ho visto è stato il 19 dicembre” – rivela Nina, per poi aggiungere – “Si era arrabbiato per un messaggio innocuo e mi ha accusato di tradimento“.

Da circa due anni il rapporto di Nina e Luigi si trascina tra alti e bassi. Una relazione la loro infelice, ma che i due non riescono mai a concludere definitivamente. Dalle parole di Nina si apprende che sia l’ultima volta che i due si sono visti, ma anche nel corso degli anni, Favoloso avrebbe utilizzato sia violenza fisica che psicologica sulla Moric.

Parole molto forti, accuse pesantissime, che sembrano coinvolgere in qualche anche il figlio della Moric e di Fabrizio Corona, Carlos Maria. Il racconto di Nina è davvero drammatico: “La nostra relazione era tossica, disgustosa, malsana. È finita e mi sento veramente meglio“. Nina dubita fortemente che una persona che possa usare violenza fisica e psicologica su una donna e suo figlio possa veramente amare.

La modella croata ha poi commentato la scomparsa di Favoloso, dicendo che l’ex gieffino è un calcolatore, che sa rigirare le cose molto bene. Poi l’ulteriore notizia shock, cioè quella che Nina nella giornata dell’11 gennaio avrebbe ricevuto una minaccia: “Sul mio cellulare, ieri, ho ricevuto immagini molto personali, che riguardano cose accadute cinque anni fa, quando mi hanno portato via mio figlio“.

Per Nina non c’è dubbio sul fatto che se Favoloso tiene ancora in memoria certe cose vuol dire che ha sempre un piano B. Nina non ha certezza sul fatto che il messaggio ricevuto il giorno prima fosse di Favoloso, ma per la modella il suo allontanamento è solo una simulazione. Una finzione che però va ad offendere non solo chi è scomparso veramente, ma anche chi si sta impegnando per cercare di trovare Luigi Mario.