Pomeriggio Cinque, Nina Morić accusa e denuncia Luigi Mario Favoloso: "Mi sta facendo mobbing psicologico"

Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque“, andata in onda nella giornata del 13 marzo, si è aggiunto un altro capitolo alla triste vicenda tra Nina Morić e Luigi Mario Favoloso. La showgirl, in una lettera, ha dichiarato di aver denunciato il suo ex fidanzato.

Come rivelato dalla stessa Nina Morić, negli ultimi giorni avrebbe ricevuto delle telefonate da parte di Luigi Favoloso con un numero privato, che l’hanno messa in ansia. La vicenda comunque verrà trattata anche nella prossima di “Live – Non è la D’Urso” del 15 marzo.

Le parole di Nina Morić

Inizialmente negli studi Barbara D’Urso mostra le storie di Luigi Mario Favoloso con la sua nuova fidanzata Elena Morali, quest’ultima conosciuta anche per avere avuto una relazione con il comico Gianluca “Scintilla” Fubelli, in cui il napoletano dichiara di voler stare con lei fino al 2023.

Successivamente la conduttrice legge la lettera di Nina Morić scritta al suo ex compagno: “Favoloso mi ha chiamato da un numero privato dicendomi: ‘Ehi ciao, possiamo parlare? Ho voglia di parlarti. Sono stata immobilizzata per 19 secondi, non dicendo nulla, poi gli ho messo giù. Il mio stato in quel momento era devastante, non riuscivo a muovermi o parlare. Questo si chiama stress post traumatico, dopo tutto quello che mi ha fatto ora nutro una grande paura nei suoi confronti“.

La modella aggiunge che Luigi Favoloso non può smentire queste dichiarazioni poiché: “La telefonata è stata registrata, quindi non può negare che sia stato lui. Anzi, ne ho ricevuto un’altra ma non ho risposto. Farò la denuncia con tutti i dettagli che, al momento, non posso rivelare”.

Sulle sue storie di Instagram Luigi Mario Favoloso sembra rispondere alle dichiarazioni di Nina Morić, rivelando che non vuole più controbattere alle accuse sul suo conto poiché non vuole togliere del tempo prezioso alla sua relazione con Elena Morali.