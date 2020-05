Live – Non è la D’Urso, Luigi Mario Favoloso denuncia Nina Morić: "Non ho mai ricattato Elena Morali"

La storia d’amore tra Luigi Mario Favoloso e Nina Morić, nonostante sia passato un bel po’ di tempo, sta facendo ancora discutere nei vari salotti televisivi. A parlarne con maggiore insistenza è Barbara D’Urso nella trasmissione “Live – Non è la D’Urso“, invitando negli studi i diretti interessati di questa vicenda per dare la loro versione dei fatti.

In due purtroppo non si sono lasciati nel miglior modo possibile. La settimana scorsa Nina Morić ha infatti accusato di stalking Luigi Mario Favoloso, dichiarando in seguito di avere avuto una lunga chiacchierata telefonica con Elena Morali, che è attualmente la compagna dell’ex concorrente del “Grande Fratello Nip”. L’influencer, nonostante ad oggi non si abbiano prove certe, avrebbe ammesso di stare con il campano solamente per le minacce che sta subendo, sottolineando di sentire ancora molto la mancanza del suo ex fidanzato Gianluca “Scintilla” Fubelli.

La risposta di Luigi Mario Favoloso

L’imprenditore ha la possibilità di rispondere a queste accuse durante l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”. Come ci si può immaginare, Luigi Favoloso respinge ogni tipo di dichiarazione fatta da Nina Morić nelle ultime settimane, sottolineando di non aver mai minacciato Elena Morali nella sua vita.

Per far valere tutte le sue ragioni, Luigi Favoloso ammette di essersi già tutelato nelle sedi opportune: “Mercoledì scorso ho consegnato il mio telefono ai carabinieri per far vedere che anche quel giorno ho ricevuto delle chiamate da Nina Moric. Non ho nulla da dire, se non denunciarla per diffamazione ogni volta che mi accusa di reati che non ho commesso”.

E successivamente aggiunge: “Nina mi accusa di stalking, ma poi ammette che la macchina che ha fotografato sotto casa sua non era la mia, e non sono io a chiamarla. Il ricatto a Elena Morali? Non ho mai ricattato nessuno in vita mia”.