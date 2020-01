Nina Moric: scatta la denuncia per violenza ai danni di Luigi Favoloso

Appare ora ufficiale la denuncia effettuata dalla showgirl Nina Moric ai danni di Luigi Favoloso. Si è parlato molto di Favoloso in questo periodo, soprattutto in merito alla sua recente, quanto inspiegabile scomparsa; il ragazzo infatti, dopo una lunga assenza, sia dai social ma anche dalla sua abitazione, è da poco riapparso sui social, rassicurando i suoi fan.

Favoloso infatti ha affermato di essere in viaggio, precisamente in Armenia, dove però è pronto a ripartire per una nuova destinazione. Pur restando oscure ancora le cause di questo viaggio, a quanto pare il ragazzo sarà costretto a ritornare molto presto in patria per rispondere alla giustizia per l’accusa di violenza e percosse.

Pare infatti che la denuncia ai suo danni depositata dall’avvocato della Moric, Solange Marchignoli, alla procura di Milano, sia divenuta ufficiale. La denuncia verte sulle violenze subite dalla Moric e dal figlio Carlos. La modella croata ne aveva parlato anche tempo addietro, durante la sua ospitata al programma di Barbara D’Urso “Live – Non è la D’Urso“, dove spiegava che a fine 2019 il ragazzo avrebbe compiuto atti di violenza su di lei e sul figlio.

Nonostante il tentativo di Nina di proteggere il figlio, pare che Favoloso abbia comunque alzato le mani sul ragazzo; a tal proposito infatti la Moric afferma: “Ha picchiato Carlos una sola volta, e da quel momento è uscito dalla mia vita“. Non è stato un singolo episodio, bensì più volte si sono ripetuti questi eventi di violenza.

La Moric infatti afferma che il ragazzo a più riprese ha tentato di picchiarla, affermando: “Non dico tutti i giorni, ma ci sono stati dei momenti. Io sono sempre rimasta con lui e questo è stato il mio errore“. Il culmine della storia è giunto quando ha iniziato a rivolgersi al figlio Carlos, a quel punto la Moric ha deciso che tutto questo doveva finire, facendo scattare l’ufficialità della cosa con una denuncia per percosse.