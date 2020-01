Napoli, Luigi Favoloso è scomparso: avviate le ricerche

I familiari di Luigi Mario Favoloso non ci credono. Per loro non è possibile che il 32enne campano sia sparito il 29 dicembre, allontanandosi volontariamente, senza auto e senza documenti. Loredana Fiorentino, madre dell’ex concorrente del Grande Fratello 2018, si è rivolta al commissariato di polizia di Torre del Greco (NA), che ha immediatamente dato l’allarme e iniziato le ricerche.

Da anni Luigi Favoloso ha residenza nella città di Milano e, in occasione delle recenti festività natalizie, è tornato a Torre del Greco dalla sua famiglia. Stando a ciò che ha riferito la madre, qualche giorno prima della notte di San Silvestro, il popolare ex partner di Nina Moric avrebbe manifestato la necessità di stare un po’ da solo con sé stesso, per poi dileguarsi nel nulla la sera del 29 dicembre 2019.

La donna vede del marcio in questa vicenda e il passare dei giorni non fa altro che accrescere la sua agitazione. Loredana Fiorentino e Alex Fiumara, paparazzo e amico di Luigi Favoloso, pensano alle ultime ore trascorse dal 32enne e ipotizzano che non si tratti di un allontanamento volontario.

Il primo indizio allarmante è che Luigi Favoloso sia scomparso privo di documenti d’identità e senza automobile. Ed è proprio questo aspetto che desta maggiormente panico. Nei giorni successivi alla sua scomparsa, la polizia di Torre del Greco ha iniziato le indagini, ma al momento attuale le ricerche non hanno dato l’esito sperato.

Ci sono motivi validi per cui la madre di Luigi Favoloso ha fatto il passo di denunciarne la scomparsa. Atteggiamenti incomprensibili e affermazioni sospette del figlio hanno indotto Loredana Fiorentino a preoccuparsi e portare la sua scomparsa all’attenzione della polizia. È stato inoltre ricostruito il quadro del benessere psicofisico dell’ex gieffino, che nell’ultimo periodo non era dei più rosei.

Nelle ultime ore, ombre scurissime si stanno affacciando sulla vicenda. Di Luigi Mario Favoloso non vi è ancora traccia e l’assenza di nuove informazioni lascia aperta ogni pista.