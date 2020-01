Il ritorno di Luigi Mario Favoloso su Instagram

Il mistero su Luigi Favoloso continua a infittirsi. In questi mesi si è parlato molto dell’ex fidanzato di Nina Morić, scomparso negli ultimi giorni di dicembre. Su di lui si sono concentrate varie trasmissioni italiane, tra cui “Chi l’ha Visto?” e soprattutto Barbara D’Urso con “Pomeriggio Cinque” e “Live – Non è la D’Urso“.

Fino a questo momento non si è mai saputo della vera posizione di Luigi Favoloso, ma durante una diretta Barbara D’Urso ha dichiarato di aver sentito il ragazzo. Dichiara di non poter dire lo stato in cui si trova, ma ci tiene a sottolineare di essere scomparso dal nostro paese per motivi seri.

Il ritorno di Luigi Favoloso sui social

Nelle ultime ore Luigi Favoloso ha deciso di ritornare sul suo profilo Instagram. Il personaggio televisivo dichiara di trovarsi in Armenia, precisamente nella capitale Yerevan. Tuttavia, come ammesso da lui stesso in questa storia su Instagram, è pronto a cambiare località già da stanotte.

Queste sono le parole di Luigi Favoloso riportate dal sito “Leggo”: “Io sono a Yerevan, la capitale dell’Armenia. Ve lo faccio vedere solo perché stanotte sarò già in un’altra nazione”. Infine, con un pizzico di ironia e di rabbia, dichiara di offrire mille euro al primo giornalista che scrive una cosa esatta su di lui, poiché fino a questo momento sta leggendo molte inesattezze sul suo conto.

Anche Barbara D’Urso ha voluto commentare questa Instagram story di Luigi Favoloso, dichiarando: “Vedremo se si farà vivo”. La scelta di scomparire del giovane intanto sta facendo ancora parlare e solamente il tempo ci può dire il motivo dietro a tutto questo caos mediatico.