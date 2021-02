Mario Balotelli contro la mancata squalifica di Alda D’Eusanio al GF Vip: "Un’ignoranza inaccettabile"

Mario Balotelli e il fratello Enock Barwuah, hanno sempre provato in ogni modo a combattere contro il razzismo. Il calciatore, che attualmente milita nel Monza, nel corso della sua lunga ma travagliata carriera, ha dovuto subire numerose offese per il colore della sua pelle. Enock invece, in merito al razzismo, è stato protagonista di una vicenda molto chiacchierata all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“.

L’ex gieffino ha infatti causato, ovviamente in maniera involontaria, la squalifica del cantante Fausto Leali dopo la frase: “Nero è il colore, negro è la razza”. In realtà l’artista è stato accusato dal pubblico anche di essere fascista per una frase a favore di Mussolini.

Le accuse di Mario Balotelli

Durante la puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda nella serata del 1 febbraio, Aldo D’Eusanio ha rischiato la squalifica. Infatti, durante una chiacchierata con gli altri ragazzi nella casa, ha rivelato: “Perchè vedi qualche negro da queste parti?”. Sin da subito Enock e Mario Balotelli sono andati contro l’opinionista televisiva, chiedendo ad Alfonso Signorini di prendere dei provvedimenti seri nei suoi confronti.

Il conduttore ha invece deciso di mandare Alda D’Eusanio al televoto flash, e il pubblico l’ha salvata con il 54% delle preferenze. Questa scelta però non viene apprezzata da “Super Mario”, che su Twitter si sfoga in maniera abbastanza pesante: “#gfvip Il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un ignoranza inaccettabile. L’Italia ragazzi come dico sempre è il paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti”.

Il messaggio scritto da Mario Balotelli su Twitter è diventato immediatamente virale, e quasi tutti hanno preso le difese di lui ed Enock Barwuah. Addirittura sono state lanciate delle accuse, secondo le quali durante la votazione via app molti utenti sarebbero stati disconnessi dal sito, non avendo così l’opportunità di lasciare una loro preferenza.