GF Vip, Alda D’Eusanio rischia la squalifica

Alda D’Eusanio è probabilmente l’ultima concorrente ad essere entrata in questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Antonella Elia in veste di opinionisti. L’ex opinionista de “L’Isola dei famosi” viene chiamata dagli autori per colmare il prolungamento del programma fino al 1 marzo.

L’ingresso nella casa però non ha convinto i telespettatori, dal momento che Alda D’Eusanio entra negli studi di Cinecittà solamente ora, mentre gli altri concorrenti vi hanno trascorso quasi cinque mesi. La conduttrice, appena entrata, mostra tutto il suo entusiasmo per la sua nuova esperienza esclamando: “Ammazza quanto siete belli!”.

La possibile squalifica di Alda D’Eusanio

Il suo nome però, nelle ultime ore, sta facendo discutere per un possibile allontanamento dalla casa del “Grande Fratello Vip”. Come si può vedere in un video che circola velocemente su Twitter, durante una chiacchierata con gli altri ragazzi Alda D’Eusanio ha esclamato la parola “negro”.

Durante questa conversazione Carlotta dichiara: “Qua si pensa solo a mangiare” mentre la D’Eusanio con il sorriso dichiara: “Embè perché vedi qualche negro qui?”. I social si sono immediatamente scatenati in merito a questa vicenda ed è arrivato anche un breve commento di Enock Barwuah: “Ma è uno scherzo?”.

I tanti utenti hanno quindi chiesto a Enock di fare in modo che questo video possa essere visto dagli autori del reality show: “Enock, è passata impunita Cecilia, anche lei non può passare così. Noi puntualmente facciamo di tutto sui social, ma non veniamo ascoltati. Aiutaci tu, avendo contatto diretto con gli autori, vedi che puoi fare.. siamo stufi/e dell’ignoranza. Non si può”.

Questa situazione somiglia molto a quella capitata a Fausto Leali, il quale durante una conversazione proprio con Enock dichiara che nero è il colore mentre negro è una razza, venendo così immediatamente squalificato da Alfonso Signorini per razzismo.