GF Vip, Alfonso Signorini non squalifica Alda D’Eusanio ma la rimprovera

In questi giorni si è discusso molto tra i fan del “Grande Fratello Vip“, il realtiy show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, su una possibile squalifica di Alda D’Eusanio. L’ex opinionista de “L’Isola dei famosi” ha infatti pronunciato la “n-word” che ha indigato tutto il web e altri personaggi noti, tra cui Enock e il fratello Mario Balotelli.

Nell’ultima diretta del GF Vip, però, Alfonso Signorini ha parlato in maniera esaustiva della frase pronunciata da Alda D’Eusanio durante una chiacchierata con gli altri ragazzi nella casa. Alla fine è stata salvata dal pubblico grazie ad un televoto flash, ma la giornalista sembra essere molto ferita per come sono andate le cose.

Il caso su Alda D’Eusanio

Come riportato dal sito “Tv Blog“, Alfonso Signorini non ha per nulla apprezzato il termine utilizzato dalla gieffina, rivelando che potrebbe urtare la sensibilità delle persone a casa: “Esiste nel caso di parole inappropriate, vanno formalmente squalificate, non legittimate. Tu, per fortuna, hai rivolto una battuta infelice in un contesto più leggero. È una parola che non fa ridere più nessuno”.

Alda D’Eusanio ammette di essere molto dispiaciuta per la parola utilizzata e per questo motivo vuole chiedere scusa alle persone offese dal suo comportamento. Successivamente la D’Eusanio si rende protagonista di uno scontro a distanza con Enock, che dichiara: “Questo termine non posso farlo passare. […] non lo accetto”. L’opinionista si scusa nuovamente: “Chi non crede nel razzismo, ogni tanto può sbagliare e questo dovete perdonarlo”.

Alfonso Signorini comunque decide di graziarla – a differenza di quanto accaduto con Fausto Leali, che è stato invece squalificato immediatamente – mandandola al televoto: l’opinionista riceve il 54% delle preferenze e quindi resta nella casa. Il pubblico tuttavia non sembra per nulla convinto dalla decisione del conduttore, che viene accusato su Twitter di utilizzare due pesi e due misure.