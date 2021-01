GF Vip, Enock Barwuah contro Alda D’Eusanio: "Termine offensivo e vergognoso"

Ormai è cosa risaputa, nella casa del “Grande Fratello Vip” c’è spazio per tutto e tutti, ma di certo la tolleranza è zero contro gli aggettivi omofobi, razzisti e offensivi, contro le parole scurrili e contro gli atteggiamenti volgari. Sono stati tanti i personaggi che hanno abbandonato la villa di Cinecittà anzitempo proprio per aver assunto un comportamento scorretto, che violava apertamente i termini di sottoscrizione del contratto del reality.

Nomi che vanno da Fausto Leali a Stefano Bettarini, passando per Filippo Nardi, insomma chiunque nella casa assuma comportamenti fuori luogo, subisce in maniera inevitabili la squalifica per direttissima. Purtroppo nelle ultime ore, durante il party a tema “Persia” che si stava svolgendo nella casa, la nota giornalista Alda D’Eusanio ha pronunciato la famosa n-word, parola che in passato costò cara anche al cantante bresciano Fausto Leali.

La parola di Alda e l’indignazione di Enock

Ecco quanto dichiarato da Alda durante il party, seppur in maniera involontaria: “Beh perché vedi qualche ne***o?“, un alone di silenzio e imbarazzo aveva attanagliato i ragazzi dopo che la D’Eusanio aveva pronunciato la parola, certi che da lì a poco sarebbe accaduto qualcosa alla giornalista.

Sono in tanti infatti oggi a dichiararsi indignati a seguito della parola usata dalla donna. Tutti sono oramai sicuri che il destino della giornalista nel reality sia oramai segnato e che da li a breve dovrà anche lei subire lo stesso trattamento dei suoi predecessori che hanno enunciato la stessa parola razzista.

Tra i tanti utenti che si sono dichiarati offesi, c’è anche il fratello di Mario Balotelli, l’ex partecipanti Enock Barwuah, che ha di fatto deciso di commentare l’accaduto, taggando sia Signorini che la pagina ufficiale del GF Vip: “Che schifo, questo non è un errore ma molto di più. Ancora una volta nel contesto del GF Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo ‘noterà’ nessuno“.

Cosà accadrà ora? Davvero l’esperienza della D’Eusanio può dichiararsi conclusa anzitempo nella casa? Non resta che attendere la prossima puntata, per scoprire se la produzione prenderà provvedimenti o meno sulla questione, come già successo per altri concorrenti, poi squalificati dal reality.