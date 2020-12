GF Vip, Filippo Nardi squalificato, il comunicato ufficiale e la reazione: "Non mi reputo così"

Un’edizione che di certo non verrà dimenticata facilmente, o quanto meno verrà ricordata per il numero record di squalifiche per direttissima dalla casa del “Grande Fratello Vip“. Non è passato troppo tempo da quella squalifica di Stefano Bettarini, a causa di quella bestemmia detta nella villa, che già si è assistito a una nuova eliminazione per cattiva condotta.

A questo giro, a pagare le spese della cattiva condotta verbale sembra sia toccato a Filippo Nardi. Dopo le sue esternazioni davvero irripetibili, fatte contro Maria Teresa Ruta, la produzione ha dovuto prendere atto della cosa, attuando il protocollo di circostanza, ovvero la squalifica definitiva del partecipante al reality.

D’altro canto non si poteva fare altrimenti, vista anche l’insurrezione del web a seguito di quelle frase dette da Nardi, tanto gravi da non offendere solo la Ruta, ma anche le altre donne nella casa, nonostante abbiano tentato, seppur invano, di sminuire le esternazione di Filippo.

Filippo Nardi: La squalifica e la sua reazione

Nella puntata appena trascorsa infatti, Signorini ha introdotto l’argomento, lanciando i filmati delle frasi incriminate, per poi passare alla lettura del comunicato ufficiale: “Filippo sai molto bene che stare nella Casa comporta delle responsabilità, anche verso il pubblico che ci segue. Nonostante questo hai pronunciato ripetutamente espressioni offensive che vanno contro il regolamento. Per questo la decisione è inevitabile. Sei squalificato dal gioco“.

Inizialmente è stata una sorta di doccia fredda per Filippo, il quale non si aspettava minimamente una squalifica per una simile motivazione, tanto da reagire a questa decisione: “Io onestamente non capisco, sono d’accordo con te, ma non si tratta di parole violente secondo me. Era qualcosa di scherzoso. Davanti a queste offese chiedo umilmente scusa […] sta cosa del sessismo mi sta stretta. Non mi reputo così“.

Non ci va piano l’opinionista Antonella Elia, che non crede per nulla al pentimento dell’uomo, aggiungendo: “Io credo non ti renda conto della tua pochezza intellettuale e umana“. Ancora una volta quindi Nardi non conclude il Gf in maniera naturale, venendo squalificato per la seconda volta, dove la prima squalifica fu a causa della sfuriata per la mancanza di sigarette.