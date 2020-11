GF Vip, Stefano Bettarini squalificato: "Non volevo mancare di rispetto a nessuno"

L’avventura di Stefano Bettarini nella casa del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, è durata una manciata di giorni. Il calciatore infatti, durante una chiacchierata con alcuni inquilini, si è lasciato sfuggire una bestemmia.

In molti hanno chiesto la squalifica immediata di Stefano Bettarini, ma Nicoletta Larini intervistata da Federica Panicucci a Mattino Cinque ha voluto spezzare una lancia a favore del suo fidanzato. Infatti dichiara di essersi trattato solamente di un intercalare toscano, dal momento che l’ex calciatore è molto credente.

Durante la puntata però Alfonso Signorini non ha voluto sentire ragioni squalificando immediatamente Bettarini: “Durante la conversazione con Enock e Francesco ti sei lasciato sfuggire un’espressione blasfema, lo so benissimo che mi risponderai che fa parte di un’intercalare, ma è un intercalare blasfemo. Non c’era certo una volontà di offesa, ma il contenuto lo è”.

Stefano Bettarini ammette il suo errore e fa capire di essere pronto a qualsiasi verdetto da parte degli autori. Dichiara di essersi reso conto subito di quello che gli era sfuggito, ma afferma di essere una persona credente e di non voler mancare di rispetto a nessuno: “Qui a volte non si sa mai come parlare […] chiedo scusa e sono pronto a qualsiasi cosa”.

Si è parlato anche di una possibile squalifica di Paolo Brosio in questi giorni dal a causa di una frase choc sul campo di concentramento di Auschwitz e sui gay. In questo caso Alfonso Signorini non ha voluto prendere nessun tipo di provvedimento disciplinare, lasciando così la nomination aperta, ma il giornalista è stato comunque scelto dal pubblico da casa contro Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Massimiliano Morra, Francesco Oppini e Andrea Zelletta.