"Mattino 5", Nicoletta Larini difende Stefano Bettarini: "Non voleva offendere, è un intercalare toscano"

Nella giornata di ieri si è aperto un nuovo dibattito tra i telespettatori del “Grande Fratello Vip“, il reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo. Come visto in un video pubblicato da “Isa & Chia”, Stefano Bettarini, durante una chiacchierata con gli altri inquilini nella casa, si è lasciato sfuggire una bestemmia.

I fan su Twitter hanno chiesto immediatamente la squalifica dell’ex calciatore, dal momento che Denis Dosio per lo stesso motivo è stato allontanato dagli studi di Cinecittà. Tra l’altro Alfonso Signorini in queste ore deve studiare anche la situazione di Paolo Brosio, accusato sempre dai telespettatori per una frase totalmente inadatta sul campo di concentramento di Auschwitz.

Immediatamente Federica Panicucci, nella puntata del 9 novembre di “Mattino 5“, ha intercettato la fidanzata di Stefano Bettarini, Nicoletta Larini. La giovane, oltre a parlare della vicenda legata alla bestemmia, svela anche alcuni dettagli su un presunto flirt tra lui ed Elisabetta Gregoraci.

Ovviamente l’argomento cardine è legato alla possibile squalifica di Stefano Bettarini, ma la Larini in questa circostanza prende subito le sue difese: “Stefano non ha mai detto una bestemmia in vita sua. È un uomo molto credente che prima di andare a letto, fa la preghiera, ve lo posso assicurare. Si trattava di un intercalare toscano, che può uscire, ma senza voler offendere di certo nessuno”.

Sul presunto flirt con Elisabetta Gregoraci, come riportato dal sito “Isa & Chia”, invece dichiara: “Il passato di Stefano non mi riguarda. Avranno modo di parlarne, sicuramente anche in puntata, però sono super serena. […] Sono sempre stati amici, anche quando lavoravano insieme”. Si scaglia invece duramente nei confronti di Dayane Mello, ammettendo senza peli sulla lingua di essere rimasta delusa per i comportamenti avuti dall’ex concorrente di “Pechino Express” durante la diretta.