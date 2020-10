Grande Fratello Vip, Denis Dosio viene squalificato per blasfemia

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - La squalifica, che sia giusta o meno, andava data. Quest'anno Alfonso Signorini sta usando il pugno di ferro in ogni situazione (come per la vicenda di Fausto Leali) e per questo motivo non si poteva fare altrimenti. Purtroppo, anche se non si vuole, una bestemmia può scapparci sempre in ogni momento.