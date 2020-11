GF Vip, Paolo Brosio choc: "Pensavo fosse gas, tipo quello che usavano ad Auschwitz". I fan chiedono la squalifica

Tra gli ultimi concorrenti che sono entrati nella Casa del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo, si registra quello di Paolo Brosio, con il giornalista ci ha messo davvero poche ore ad attirare le polemiche sul proprio conto.

Infatti una volta entrato negli studi di Cinecittà ha infranto una delle regole più importanti del GF Vip, cioè lo spoilerare le informazioni al di fuori dalla Casa. Per questo motivo Alfonso Signorini ha deicso di mandarlo in nomination punitiva (televoto annullato poi a causa di ulteriori provvedimenti avvenuti nei confronti di Andrea Zelletta).

La frase choc di Paolo Brosio

In queste ore Paolo Brosio sta facendo nuovamente discutere per una frase choc detta nella Casa del Grande Fratello Vip. Mentre stava parlando con Elisabetta Gregoraci ha dichiarato di aver sentito un rumore, facendo un paragone inopportuno: “Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… come facevano i tedeschi ad Auschwitz”.

Paolo Brosio, insieme ad Auschwitz, è andato immediatamente in tendenza su Twitter, ma per i motivi totalmente sbagliati. In molti stanno infatti chiedendo la sua squalifica: “Chi è l’uomo che definisce il gas di Auschwitz “il gas della verità”? L’uomo che si fa una risata pensando all’Olocausto? Che esempio pensate di trasmettere. Ignobile. Vergognoso. SQUALIFICATELO SUBITO” oppure un altro utente ha scritto: “A me i programmi trash piacciono e divertono ma in questa edizione del GF Vip si è andati troppo oltre superando spesso ogni limite di umana decenza, prima le frasi razziste e omofobe della Contessa, ora Brosio e la battuta su Auschwitz. Inconcepibile e ingiustificabile”.

Per il momento il televoto non è stato annullato da Alfonso Signorini, ma non va escluso che possa essere fatto nelle prossime ore. Ma anche se non fosse così Paolo Brosio ora rischierebbe di essere eliminato, dal momento che è in nomination insieme ad Andrea Zelletta, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Stefania Orlando.