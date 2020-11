GF Vip, Stefano Bettarini: altra bestemmia nella casa, il web esige la squalifica

Sembra che nella casa del GF Vip non si possa fare a meno di parlare utilizzando termini forti e offensivi verso il culto. Insomma sembra che le bestemmie siano all’ordine del giorno all’interno del reality show più amato dagli italiani. Si parla infatti della presunta bestemmia di Stefano Bettarini, entrato da pochi giorni nella casa del “Grande Fratello Vip”.

Bettarini avrebbe dovuto varcare la porta rossa di Cinecittà ben due settimane fa, ma alcuni casi di positività dei nuovi partecipanti hanno costretto la produzione a rimodulare gli ingressi, facendo slittare quello dell’ex marito di Simona Ventura. Entrato da pochi giorni nella casa, è già nell’occhio del ciclone.

Sembra infatti che il web, da sempre molto attento, abbia scovato un frammento di una ripresa di Bettarini, intento a parlare con Pierpaolo Petrelli e Enock Barwuah, mentre mangiava delle patatine; durante il discorso pare che l’ex calciatore abbia accidentalmente detto una bestemmia. Le telecamere non hanno avuto modo di registrare l’audio in maniera nitida, ma molti utenti sul web sono pronti a giurare che quella frase detta da Bettarini fosse una bestemmia, chiedendone l’eliminazione ufficiale.

Ovviamente, se l’accusa fosse vera, sarebbe un fatto molto grave. Da sempre infatti la produzione del Grande Fratello punisce molto severamente le ingiurie e le bestemmie nella casa, attuando l’eliminazione del concorrente in causa. In questa edizione è stato eliminato, per il motivo succitato, Denis Dosio, il quale si è poi ribellato alla squalifica, e anche Paolo Brosio ha rischiato grosso, ma è poi stato graziato da Alfonso Signorini.

Adesso non resta che capire se realmente Stefano ha bestemmiato nella casa, seppur involontariamente. Il frammento di video ha già fatto il giro del web, tanto che è davvero facile reperirlo e ascoltarlo. Come reagirà la produzione questa volta? In molti si aspettano infatti che Bettarini, nonostante sia entrato da pochissimi giorni, venga eliminato per violazione del contratto. Non resta che attendere e scoprire come si agirà in merito alla presunta bestemmia dell’ex calciatore.