GF Vip, Denis Dosio si ribella alla sua squalifica: "Brosio e Oppini dentro? E’ un’ingiustizia"

Denis Dosio ha dovuto abbandonare la Casa del “Grande Fratello Vip” per aver pronunciato una bestemmia. Un fatto che ha scosso molto il ragazzo, deluso e amareggiato di non poter portare a termine non solo un gioco che avrebbe potuto garantirgli visibilità, ma anche un percorso dentro se stesso che aveva appena iniziato.

Ai microfoni di FanPage, Dosio rilascia un’intervista che dimostra quanto i fatti avvenuti nella diretta andata in onda ieri sera – lunedì 2 novembre – lo abbiano lasciato con l’amaro in bocca. Il ragazzo si riferisce ai provvedimenti che non sono stati presi nei confronti di Paolo Brosio – per aver pronunciato un “Dio b*no” fatto passare come un semplice intercalare – e Francesco Oppini reo di aver pronunciato frasi sessiste contro la Mello e Flavia Vento.

GF Vip, Denis Dosio non accetta la sua squalifica

Dosio è consapevole di aver infranto “un sogno tra le mani per una stupidaggine“, ma dichiara che non contatterà la redazione del programma perché non vuole certo che la sua protesta possa portare alla squalifica dei due gieffini, lui non chiede vendetta. Quello che il ragazzo vorrebbe è essere riammesso nel gioco: “Se anche il web crede che questa cosa sia ingiusta, fatemi rientrare”.

Il giovane influencer non digerisce la motivazione per cui è stato espulso dal reality: “Hai offeso la sensibilità altrui” aveva sentenziato Alfonso Signorini che si faceva portavoce di una decisione corale. Ammettendo che questa motivazione possa corrispondere alla realtà dei fatti, si domanda come non siano state reputate altrettanto offensive alla sensibilità altrui, le frasi pronunciare da Oppini sulle donne.

Insomma Dosio sembra proprio non accettare la sua condanna, anche se precisa di non aver nessun rancore verso Signorini. Avrebbe comunque piacere di avere un confronto con lui per poter spiegare meglio il suo punto di vista e far arrivare il messaggio che le regole del gioco dovrebbero essere uguali per tutti per non far passare messaggi sbagliati: “Ingiusto giocare sul futuro delle persone”.