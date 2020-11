Paolo Brosio: presunta bestemmia al GF Vip, rischia l’espulsione

Una nuova vicenda rende, ancora una volta, protagonista il giornalista Paolo Brosio. Sono passati pochi giorni da quella dichiarazione fatta da Brosio, in cui affermava che i tamponi non sono per nulla affidabili, facendo nascere un’aspra polemica in merito alla sua esternazione. Sembra che a pochi giorni dalla partecipazione nella casa del “Grande Fratello Vip“, Paolo rischi ancora l’eliminazione per una sua nuova esternazione, poco gradita dal pubblico.

Come è noto, il web non perdona; sembra infatti che a questo giro Brosio, si ritrovi invischiato in una nuova polemica. Alcuni utenti infatti accusano l’uomo di aver detto una bestemmia all’interno della casa. Un’accusa che se fosse vera sarebbe un gesto molto grave compiuto da Brosio, soprattutto conoscendo la sua profonda fede.

Nella registrazione in oggetto, pare infatti, sempre secondo alcuni utenti del web, sentire il giornalista esternare una parola che suonava tanto come una bestemmia. A quel punto sul social “Twitter” si sono creati dei veri e propri schieramenti, tra chi difende Brosio affermando che la sua affermazione è solo frutto di un tipico intercalare, enunciata in maniera del tutto bonaria, che non ha per nulla il fine ultimo di esternare una bestemmia, e chi invece afferma l’esatto contrario.

In molti a quel punto hanno richiesto che a Brosio venisse riservato il medesimo trattamento di Denis Bosio, rischiando dunque la squalifica immediata dal Grande Fratello Vip. Non resta dunque che attendere le puntate successive, per scoprire se la produzione prenderà o meno dei provvedimenti disciplinari nei confronti del giornalista.

Intanto, sempre Brosio, una volta entrato nella casa, ha svelato ai suoi nuovi coinquilini che il programma non finirà a Dicembre, come sapevano da tempo, ma è stata di fatto decisa una proroga dello show fino a febbraio. In poco tempo è regnata la sorpresa e lo sgomento nella casa, soprattutto in Elisabetta Gregoraci che ha affermato che in questo caso abbandonerà anzitempo il reality, in quanto ha tutte le intenzioni di passare il natale con suo figlio.