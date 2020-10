GF Vip, le gravi parole di Paolo Brosio sul Covid

Il conduttore televisivo Paolo Brosio è uno dei nuovi concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip”. Paolo è infatti entrato a far parte del cast del programma televisivo nel corso della quattordicesima puntata, andata in onda in diretta televisiva ieri venerdì 30 ottobre 2020.

Il conduttore doveva infatti prendere parte al reality show oltre un mese fa, ma è stato ricoverato in ospedale a causa del Covid-19. Il presentatore del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini aveva però caldamente raccomandato Paolo di non fare riferimento con i concorrenti a ciò che ha vissuto nelle ultime settimane, per non dare informazioni riguardo ciò che si sta vivendo fuori.

Appena entrato il neo concorrente ha però subito voluto raccontare ai compagni di avventura ciò che si è trovato a vivere in prima persona, esprimendo pareri personali e non del tutto attendibili riguardo al funzionamento dei tamponi; queste le sue parole: “Sono stato 29 giorni perchè non mi venivano due tamponi negativi. Adesso ce ne vuole uno solo, quindi vuol dire che questa storia dei tamponi.. c’è qualcosa che non va, non è attendibile”.

Il conduttore ha inoltre espresso le sue perplessità circa la gravità e la letalità del virus, condividendo con i compagni alcune possibili cure da lui adottate, del tutto discutibili e prive di riferimenti scientifici. Il concorrente Tommaso Zorzi ha però prontamente sottolineato come non si possano esprimere concezioni negazioniste in questo momento storico e all’interno di un programma televisivo.

I telespettatori, come testimoniano diversi commenti pubblicati nel sito di gossip “Isa e Chia”, non hanno tardato a ribadire come le parole pronunciate da Paolo Brosio siano particolarmente gravi e pericolose per il momento storico che ci stiano trovando a vivere in prima persona e come non possano essere lasciate inosservate.