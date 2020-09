Grande Fratello Vip, la conferma di Paolo Brosio: "Una volta guarito dal Covid-19 entrerò nella Casa"

Tra i venti concorrenti di questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, condotta da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, doveva esserci anche Paolo Brosio. La sua presenza però è diventata sempre più un mistero, dal momento che veniva rimandata con il passare delle dirette.

I primi chiarimenti sono stati fatti proprio da Paolo Brosio, che annuncia sul suo profilo Instagram a poche ore dall’inizio della seconda puntata del “GF Vip” che non sarebbe entrato nella Casa in seguito ad alcuni accertamenti medici. Solo nei giorni successivi si è scoperto che il giornalista ha contratto il Covid-19, ma fortunatamente il peggio sembra essere alle spalle.

L’intervista a Paolo Brosio

Intervistato da Alisa Toaff di “Adnkronos“, l’ex co-conduttore di “Domenica In” annuncia di essere totalmente guarito dal Coronavirus. Il suo obbiettivo resta quello di entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip”, ed è pronto a farlo qualora i risultati del secondo tampone siano negativi.

Infatti, sulla sua possibile esperienza al “GF Vip”, il giornalista dichiara: “Con il Grande Fratello ho un contratto firmato. Non appena sono guarito io entro e faccio il mio lavoro. Uno che esce da un ospedale come questo è stato sottoposto a 80mila accertamenti, nessuno è più sicuro di me. Devo aspettare il secondo tampone, se è negativo io esco, non mi possono più tenere qua”.

E proseguendo dichiara di sentirsi molto meglio rispetto ai giorni scorsi: “Approfitterò delle telecamere del ‘Gf Vip’ per dire ai ragazzi, a Signorini, a Pupo e alla Elia che li ringrazio di tutto, soprattutto per l’applauso di incoraggiamento che mi hanno fatto. Anche ieri sera in trasmissione hanno parlato di me mi sono commosso, mi hanno fatto una bella sorpresa”.

Infine aggiunge che proprio in questi giorni ha avuto la possibilità di poter parlare con Alfonso Signorini, e il direttore del settimanale “Chi” gli avrebbe detto di stare aspettando il suo ingresso nella Casa a braccia aperte. I sintomi, come svelato da Paolo Brosio, sarebbero iniziati poco prima dell’inizio del “GF Vip” aggiungendo che stava rischiando di entrare negli studi con la polmonite.