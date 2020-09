Grande Fratello Vip, Paolo Brosio non entra nella Casa: "Slitta per alcuni accertamenti medici"

Nella giornata del 18 settembre è andata in onda la seconda puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo. Questa diretta è dedicata soprattutto ai restanti concorrenti che non sono entrati nella giornata di lunedì.

I “vip” che devono entrare in questa seconda puntata sono: Maria Teresa Ruta e Guenda Goria; Elisabetta Gregoraci; Francesco Oppini; Myriam Catania; Francesca Pepe; Fulvio Abbate; Stefania Orlando; Denis Dosio e Paolo Brosio. Tuttavia, a poche ore dalla diretta, l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” rivela che il suo ingresso negli studi di Cinecittà è stato rimandato.

Il forfait di Paolo Brosio

Come svelato dalla pagina ufficiale Instagram di Paolo Brosio, il giornalista non sarebbe entrato nella Casa per svolgere alcuni accertamenti medici. Fino a questo momento non si conoscono ulteriori dettagli, ma probabilmente si tratta di ulteriori test sul Coronavirus, che è lo stesso motivo per cui venne slittato l’ingresso di Elisabetta Gregoraci durante la diretta di lunedì.

Questo è il comunicato ufficiale rilasciato da Paolo Brosio sui social network: “ULTIM’ORA, GRANDE FRATELLO VIP: Per alcuni accertamenti medici, slitta l’ingresso di Paolo Brosio nella Casa del Grande Fratello Vip previsto inizialmente per questa sera, Venerdì 18 settembre 2020. Nei prossimi post ulteriori informazioni in merito. #gfvip“.

L’ingresso quindi sembra solamente slittato, dal momento che Paolo Brosio ha deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini per un motivo ben preciso. In una recente intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni“, diretto da Aldo Vitali, svela che oltre a non aver paura della convivenza con gli altri concorrenti, ha accettato anche per aiutare le persone più bisognose: “Ho chiesto a Mediaset un aiuto sotto forma di spot solidali per realizzare il mio progetto di costruire un pronto soccorso a Medjugorje”.