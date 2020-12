Franceska Pepe svela il motivo della sua assenza negli studi del GF Vip: "Sto male quando sono lì"

Tra le ex concorrenti di questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini su canale 5, troviamo Franceska Pepe. La modella si è fatta sin da subito amare dal pubblico da casa, nonostante sia stata la seconda ad uscire dagli studi di Cinecittà, escludendo il ritiro di Flavia Vento e le squalifiche di Fausto Leali e Denis Dosio.

Su Instagram, che poi è diventato addirittura primo nelle tendenze di Twitter, ha lanciato l’hashtag “#ridatecifranceska”, con l’obbiettivo di rientrare nuovamente nella casa. I fan della Pepe in quel periodo hanno chiesto l’annullamento del televoto con Adua Del Vesco perché, secondo molti, sarebbe stato truccato. Nonostante il polverone creatosi, la modella non è più rientrata nella casa, generando un po’ di malumore nei telespettatori.

La nuova scelta di Franceska Pepe

Oltre alle varie ospitate a “Live – Non è la D’Urso“, in cui ha smentito più volte una presunta relazione con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, Franceska Pepe, come per ogni eliminato del GF Vip, fino a qualche settimana fa è stata presente negli studi di Canale 5 per poi sparire improvvisamente.

Come riporta il sito Gossip e Tv nella giornata del 7 dicembre Franceska Pepe ha riaperto i direct su Instagram, rispondendo così nuovamente ai suoi fan. Tra i tanti messaggi arrivati ci sono alcuni che le hanno chiesto i motivi dietro la sua assenza negli studi del GF Vip.

Franceska Pepe, ad un suo fan su Instagram, ha dichiarato: “Non ci vado più. Non voglio andarci, sto male quando sono lì. C’è energia brutta”. Le cause dietro questa decisione potrebbero essere svariate, dal momento che si è ritrovata più volte al centro dell’attenzione anche in questo inedito ruolo.

Si mormora addirittura che sarebbe stata allontanata dagli studi quando in un fuorionda avrebbe avuto un duro scontro con la ballerina Matilde Brandi. In merito a questa voce ha dichiarato: “Sì è vero, la rissa l’ho scampata ma con Matilde. Perché sinceramente le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che si tiene in testa”.