Grande Fratello Vip, Flavia Vento si ritira: "Mi mancano i miei cani"

Nonostante Flavia Vento sia entrata con il massimo entusiasmo nella Casa del “Grande Fratello Vip“, ha deciso di abbandonare gli studi di Cinecittà dopo poco più di ventiquattro ore dall’inizio della sua avventura. I primi malumori sono nati nella mattinata del 15 settembre, quando la showgirl ha dichiarato più volte di sentire la mancanza dei suoi cani.

È l’argomento principale degli altri concorrenti nella Casa sono stati proprio gli sbalzi d’umori avuti da Flavia Vento nei confronti dei suoi compagni di avventura, siccome ha più volte attaccato alcuni gieffini. Il malumore, e lo stress del momento, hanno causato quindi sancito l’addio della ex modella.

L’addio di Flavia Vento

Inizialmente l’ormai ex gieffina ha annunciato di volersene andare in mattinata, anticipando però la sua uscita alle 00:30 del 16 settembre. Infatti, dopo l’ennesimo lungo confronto con gli autori del “GF Vip” nel confessionale, ha deciso di lasciare la Casa in quello stesso instante.

Questa scelta non è stata condivisa da tutti, dal momento che attorno al nome di Flavia Vento c’è stata una grande curiosità sin da subito, e neanche alcuni gieffini sembrano essere convinti dal suo addio. Come riporta il sito “Fanpage“, i primi dubbi sono stati alzati dalla Contessa Patrizia De Blanck: “I cani sono una scusa, ma quali cani. Non può nemmeno andarli a prendere adesso. Poteva aspettare fino a domani”. Lo stesso pensiero viene condiviso da Massimiliano Morra: “Stava svalvolando. È un po’ eccessivo, ma se davvero è tanto legata ai cani ci può stare. Per me, però, ha buttato un’occasione nel ce**o. Era consapevole che veniva qui e i cani non li vedeva”.

Per il momento è impossibile parlare di un suo sostituto, poiché gli autori stanno studiando anche l’evoluzione dedicata a Tommaso Zorzi. L’influencer infatti, dopo aver manifestato di aver la febbre, viene messo in isolamento da parte degli autori del “GF Vip”.