GF Vip, lite dietro le quinte: il racconto di Franceska Pepe

La voce di una forte lite avvenuta nello studio del “Grande Fratello Vip” durante l’ultima diretta, tra una pubblicità e l’altra, ha cominciato a diffondersi sul web qualche ora fa. Si vociferava che ad arrivare sul punto di alzarsi le mani fossero state Myriam Catania e Franceska Pepe, che nella casa andavano abbastanza d’accordo ma poi si erano scontrate dicendosene di tutti i colori.

In realtà tali voci erano fondate, ma a essere sbagliato era il nome di una delle protagoniste. Franceska Pepe avrebbe infatti litigato ferocemente con Matilde Brandi e non, come sembrava all’inizio, con l’ex moglie di Luca Argentero. A rivelare i dettagli e le motivazioni della lite è stata proprio la modella, che sul suo profilo Instagram ha spiegato come mai a un certo punto si è scagliata contro la Brandi.

Franceska ha dichiarato di trovare la ballerina di una falsità assurda. Prima, ha raccontato, si è complimentata con lei dietro le quinte e le ha addiruttura chiesto il numero, poi, in studio, l’ha presa in giro cercando di non farsi notare. In altre parole mentre Franceska parlava o alzava la mano per intervenire, Matilde Brandi da dietro le avrebbe fatto smorfie e faccette a mo’ di presa in giro.

La Pepe ha aggiunto di avere le prove di ciò, visto che basterebbe vedere i filmati per notare la faccia della Brandi. Sempre su quest’ultima, la modella ha spiegato di reputarla una persona ipocrita, falsa e opportunista, che fa i giochetti alle spalle perché non ha il coraggio di affrontare le conseguenze delle proprie azioni.

“La rissa l’ho scampata con Matilde, perché le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che si tiene in testa”, ha concluso Franceska Pepe su Instagram. E se si è fermata sarebbe stato solo per non dare visibilità alla rivale, che probabilmente nella casa e fuori cercava solo quello.