Fiorello annuncia il suo ritiro dopo Sanremo 2021: "Spazio ai giovani"

L’ultima edizione del Festival di Sanremo, vinta da Diodato con il brano “Fai rumore“, è stato un successo in campo Auditel. La coppia formata da Amadeus e Fiorello è piaciuta ai telespettatori da casa, con il comico siciliano che si è dimostrato ancora molto in forma dopo tanti anni di carriera sulle spalle.

Ovviamente non sono mancate le critiche su questa settantesima edizione della kermesse. In primis si è parlato molto di una presunte lite tra l’ospite fisso Tiziano Ferro e Rosario Fiorello, ma i due hanno immediatamente smentito questa ipotesi con un post su Instagram. Ma quello che ha fatto parlare di più è stato il caso di Morgan e Bugo, con quest’ultimo che, dopo aver ascoltato le offese sul palco dell’Ariston da parte del suo collega, ha deciso di abbandonare la scena.

Le parole di Rosario Fiorello

Amadeus, durante una diretta Instagram, riesce a rubare un altro “sì” a Fiorello, quindi entrambi confermano la loro presenza a Sanremo 2021. I due scherzano anche sui progetti futuri, con lo showman che chiede nuovamente la partecipazione di Morgan e Bugo e la reunion di Benji e Fede e degli 883.

Successivamente Fiorello fa un video in solitaria, dove i toni si fanno decisamente più seri quando parla nuovamente del Festival di Sanremo: “Te ne dicono di tutti i colori, […] ti misurano le parole, quello che dici, le battute che fai. Non ho il carattere giusto per fare queste cose. Eppure Amadeus mi ha convinto, mi convincerà pure quest’anno. Bè, potrebbe essere la mia ultima cosa, eh? Sì, gran bella idea, ecco: faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera. […] Largo ai giovani, e io me ne vado”.

In questo video Fiorello appare stranamente sconsolato, forse demoralizzato dal lungo lockdown che è costretto a vivere in questi giorni. Per il momento quindi non si sa se le suddette dichiarazioni vanno prese sul serio oppure sono un semplice sfogo dal periodo. Ma in realtà non è la prima volta che Fiorello annuncia il suo ritiro.

Quando il comico chiuse “Edicola Fiore” per passare in Rai e condurre “L’ora del Rosario”, idea naufragata e sostituita con “Viva Raiplay”, disse che questo progetto poteva essere l’ultimo della sua carriera. Ma, circa un anno dopo, ha accettato la proposta di Amadeus per Sanremo 2020.