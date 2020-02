Sanremo 2020, Bugo abbandona Morgan durante l’esibizione: Amadeus annuncia la loro esclusione dal Festival

Una scena mai vista sul prestigioso palco dell’Ariston che in 70 anni di storia non ha mai assistito alla visione di un cantante che abbandona il teatro e rinuncia alla gara. Tale colpo di scena si è verificato durante la quarta puntata del Festival di Sanremo 2020, dove il cantante Bugo abbandona il collega Morgan nel bel mezzo dell’esibizione.

Il motivo di tale scelta sembra essere una conseguenza istintiva a una lunga lite avvenuta dietro le quinte prima dell’esibizione. Morgan cambia il testo della canzone e, apparentemente riferendosi a Bugo canta infuriato: “Ringrazia, su questo palco ti ci ho portato io”. Dopo queste parole, Bugo lascia il palco e cosi l’orchestra smette di suonare.

Il pubblico presente inizia ad agitarsi e bisbigliando comincia a chiedersi cosa sia successo tra i due cantanti. Il conduttore Amadeus, estremamente basito, entra in scena per salvare la situazione ma non nasconde il panico nei suoi occhi. Successivamente interviene Fiorello che con la sua ironia ha iniziato a sdrammatizzare e prende in mano le redini dello show: “Ora sono 23, uno di meno!”.

Amadeus decide di continuare a rispettare la programmazione della scaletta con la speranza di effettivo un ritorno in gara di Morgan e Bugo. Nel frattempo, si esibiscono gli ultimi artisti previsti per la serata ovvero: Rita Pavone; Enrico Nigiotti; Elettra Lamborghini e Marco Masini. Appena si sono concluse tutte le 24 esibizioni, Amadeus annuncia, come previsto dal regolamento, l’esclusione di Morgan e Bugo dal concorso canoro del Festival della canzone italiana.

La puntata si conclude con l’esibizione di Francesca Sofia Novello che incanta il pubblico, oltre per la sua bellezza, suonando al pianoforte una bellissima melodia. Prima di dare la buona notte, Amadeus svela la classifica della quarta puntata stilata dal giudizio insindacabile della Sala Stampa che andrà a incidere sui risultati definitivi che decreteranno il vincitore della categoria dei “Big”.