Sanremo 2020, arriva Georgina Rodriguez tra critiche ed elogi: Cristiano Ronaldo applaude dalla platea

La terza serata della settantesima edizione del Festival della canzone italiana si è aperta con l’arrivo di Georgina Rodriguez, modella e influencer, che ha portato con sé il suo famosissimo compagno Cristiano Ronaldo. Una delle dieci co-conduttrici di Sanremo 2020, Georgina è stata accolta dal presentatore Amadeus con grande affezione creando un divertente siparietto legato alla rivalità calcistica tra Inter e Juventus.

La scelta di portare Georgina a Sanremo è stata notevolmente combattuta tanto che l’opinione pubblica si è molto divisa a riguardo: tra favorevoli e contrari. Tra le tante critiche spicca quella legata al compenso stellare che la giovane spagnola ha richiesto per la sua partecipazione al Festival. Inoltre la sua scarsa padronanza della lingua italiana ha aumentato la dose di insoddisfazione cosi da alimentare malumori tra il vasto pubblico.

La fidanzata dell’asso della Juventus, a pochi minuti dall’inizio della serata sanremese, ha dichiarato ai microfoni del Tg1 di sentirsi onorata per essere stata scelta a far parte di un evento artistico e culturale cosi importante da essere seguito in ogni parte del mondo: “Sono molto contenta e molto emozionata di essere qua. Amo l’Italia, mi piace moltissimo. Amo tutti. Sarà una serata speciale”.

Cristiano Ronaldo ha supportato la sua amata Georgina, accompagnandola personalmente nel magico palco del teatro Ariston. Il campione della Juventus, posizionato nella prima fila della platea, ha applaudito con grande ammirazione alla presentatrice che con ironia faceva finta di non conoscerlo.

Amadeus, tifoso fedele dell’Inter, si è divertito a sfoggiare la maglia numero 9 dell’attaccante Romelu Lukaku, punta di diamante della sua amatissima squadra. Il conduttore, nerazzurro dalla nascita, è talmente legato all’Inter da aver chiamato il figlio José, in onore del grande allenatore Mourinho. In una seconda apparizione, Georgina ha regalato un gagliardetto dell’Inter e uno della Juventus ad Amadeus che, per la gioia, è sceso dal palco per abbracciare Ronaldo ricevendo, dal calciatore portoghese, la sua maglia bianconera numero 7.