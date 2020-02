Festival di Sanremo, Fiorello imita Maria De Filippi e riceve una sua chiamata

Rosario Fiorello, in conferenza stampa, aveva fatto una promessa ai giornalisti: “Questo è l’abito originale di Don Matteo, uno dei pochi Matteo che funzionano in Italia: solo questo fa il 35%, con me dentro arriviamo al 40. Se il costume da prete funziona, domani mi vesto da Maria De Filippi”.

Gli ascolti hanno dato ragione ad Amadeus, poiché il conduttore tocca il 52,2% di share, con 12.841.000 nella prima parte e 5.698.000 nella seconda. Questi numeri non fanno per nulla rimpiangere il “Baglioni Bis“, che raggiunse rispettivamente 12.282.000 e 5.120.000 milioni di spettatori con il 49.5% di share.

Rosario Fiorello in versione Maria De Filippi

Fiorello mantiene la sua promessa scendendo dalle scale con la musica di C’è posta per te” e vestito da Maria De Filippi, con tanto di calze e tacchi e ci scherza sopra: “Ho mantenuto la promessa, ma mi sono guardato allo specchio e sembro più Boris Johnson con i capelli piastrati. Ora Barbara D’Urso mi inviterà insieme al Ken Umano come caso umano”.

Il siparietto non termina qui, poiché Fiorello, sempre vestito da Maria De Filippi, imita anche la voce di “Queen Mary”, ma con scarsi risultati, e poi quella di Maurizio Costanzo con molto più successo. Ma le sorprese non sono finite qui per il comico siciliano.

Infatti Maria De Filippi chiama Fiorello sul suo smartphone, salvata come “The Queen Maria De Filippi” nella sua rubrica. La conduttrice in primis fa i complimenti ad Amadeus, ma Fiorello scherza: “Lui si prende i complimenti e io sto così“, ma Maria De Filippi aggiunge: “Tu sei bellissimo e stasera tu sei ancora più bello”.

Una gag immediatamente apprezzata dal pubblico da casa, poiché l’hashtag dedicato a Maria De Filippi è apparso nelle tendenze di Twitter.