Fiorello e Tiziano Ferro si abbracciano in un selfie: torna la pace a Sanremo 2020

Un grande polverone ha colpito Sanremo 2020: tweet infuocati, polemiche, arrabbiature, sfoghi e critiche hanno inondato il Festival. La questione vede come protagonisti due dei volti più amati di questa settantesima edizione del Festival della canzone italiana, ovvero Fiorello e Tiziano Ferro, che si sono imbattuti una lunga e incompresa lite.

In sintesi, a scatenare la controversia è stato un post di Tiziano Ferro che mercoledì sera ha lanciato l’hashtag #Fiorellostattezitto, dopo che il comico si è molto dilungato nel suo intervento con il famoso tennista serbo Novak Djokovic scombussolando il ritmo e gli equilibri della scaletta del Festival. Tale ritardo ha costretto il cantante a salire sul palco, per la sua attesa esibizione, dopo l’una di notte.

L’hashtag della discordia è diventato immediatamente virale cosi da raccogliere molti commenti contro Fiorello che, dopo l’accaduto, ha manifestato il suo malumore soprattutto per esser diventato il bersaglio facile dei numerosi haters: “Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa. Ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50.000 ospiti e si fa tardi la sera”.

Il famoso cantante di Latina, si è immediatamente scusato con Fiorello tramite un simpatico ed affettuoso bigliettino lasciato nel camerino dell’amato comico siciliano: “Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre, nel tuo programma, si prendeva in giro cantando con te le parole “Me lo prendi papà” su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato che fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante. #tizianostattezitto”.

La maggioranza degli utenti del mondo del web ha sempre invocato alla pace ricordando che non si può litigare per una battuta, che ingenuamente ha causato qualche piccolo dispiacere. Nella giornata di venerdi, prima dell’inizio della quarta serata di Sanremo 2020, il talentuoso cantante Tiziano Ferro e il simpatico Fiorello hanno postato una foto insieme abbracciati e sorridenti.

Tale gesto archivia due giorni di tensione e porta ufficialmente la pace nel fantastico teatro dell’Ariston. Anche in questo caso è prevalso il buon senso e tutta la diatriba è stata chiusa definitivamente con l’ironico hashtag #fatevenarisata. Cosi continua, con grande armonia e divertimento, l’entusiasmante Festival di Amadeus che quest’anno ha raccolto un consenso talmente alto da superare gli ascolti ottenuti dai precedenti direttori artistici. Nonostante le polemiche e i presunti boicottaggi, il conduttore Amadeus è riuscito a realizzare il suo più grande obbiettivo cioè quello di onorare la musica a modo suo: con semplicità, umanità e allegria.