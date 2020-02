Festival di Sanremo, le scuse di Tiziano Ferro a Rosario Fiorello dopo le ultime polemiche

Nella giornata del 5 febbraio il Festival di Sanremo è arrivato in tendenza su Twitter anche grazie a Tiziano Ferro, ospite fisso per ogni puntata della kermesse. L’autore di “Rosso Relativo” ha infatti lanciato l’hashtag “#Fiorellostattezitto”, diventato immediatamente virale e rimasto tra i trend topic fino alla mattinata.

Non sembra esserci nessun grave litigio tra Tiziano Ferro e Fiorello, ma durante la penultima puntata del “Festival di Sanremo”, il comico siciliano si è intrattenuto fin troppo con le sue gag, portando sul palco l’imitazione di Maria De Filippi e gli interventi a sorpresa come quella di intrattenersi con Novak Đoković e il suo duetto con i Ricchi e Poveri, facendo ritardare di molto l’ospitata di Tiziano Ferro.

Le scuse di Tiziano Ferro

Per il momento Rosario Fiorello non vuole commentare le parole di Tiziano Ferro, e infatti sta cercando di mantenere il silenzio su questo argomento spigoloso. Il comico è assente in questa puntata del “Festival di Sanremo“, impegnato al Piatti Tennis Center, centro atletico diretto da Riccardo Piatti.

Sui social Tiziano Ferro ha dichiarato di aver scritto una lettera a Fiorello e nelle storie pubblica uno scatto dove si può leggere: “Caro Fiorello ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con le parole di ‘Me lo prendi papà’ su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante #tizianostattezitto. P.S. Scusa la scrittura ma in corsivo faccio ancora più schifo”.

Tuttavia le dichiarazioni di Tiziano Ferro non sembravano così scherzose. Infatti, durante l’ultima conferenza stampa, Amadeus ha commentato queste dichiarazioni del cantante come una battuta infelice, invitando a tutti di lanciare sui social l’hashtag “#Fiorelloparlaquantovuoi”.