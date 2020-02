Sanremo 2020, scaletta e ospiti della terza serata

Siamo giunti al giro di boa di questo settantesimo Festival della musica italiana. La terza serata è dedicata alle cover; quest’anno per festeggiare la settantesima edizione i big in gara sono stati chiamati a scegliere uno o più brani, come nel caso de I pinguini Tattici Nucleari, portati al successo proprio sul palco dell’Ariston.

Le donne che affiancheranno Amadeus nella terza serata sono Alketa Vejsiu, giornalista albanese e Georgina Rodriguez, modella e moglie di Cristiano Ronaldo. Come super ospiti, invece, saranno presenti i cantanti Mika e Lewis Capaldi. Ospite anche il cast de “L’amica geniale“. Attesissimo Roberto Benigni.

Confermato Tiziano Ferro; Fiorello, invece, per questa sera starà in panchina. Apparirà in seconda serata a “L’altro festival” di Nicola Savino in onda su Raiplay. La serata sarà dunque incentrata sulle cover. Le votazioni per questa gara saranno affidate all’orchestra e il loro parere influirà anche sulla classifica finale che decreterà il vincitore sabato 8 febbraio.

Di seguito la scaletta in ordine di apparizione per le esibizioni di questa sera: