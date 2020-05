Corinne Cléry parla del GF Vip e attacca Giulia De Lellis: "È di un’ignoranza unica"

Corinne Cléry ha partecipato come concorrente nella seconda edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto ai tempi da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. La sua avventura è durata solamente tre dirette, venendo eliminata con il 41% dei voti contro Raffaello Tonon e Aída Yéspica.

La sua esperienza negli studi di Cinecittà viene ricordata dai telespettatori soprattutto per lo scontro con Serena Grandi, definita come una delle sue rivali poiché hanno avuto una storia d’amore con lo stesso uomo, l’arredatore Beppe Ercole. Tuttavia, la loro avventura nella casa è servita proprio a far riappacificare le due donne e l’attrice francese ricorda quella dura lite come una scena pietosa.

Le dichiarazioni di Corinne Cléry

In questi giorni Corinne Cléry ha rilasciato una intervista al settimanale “Diva e Donna“, diretto da Angelo Ascoli. In questa chiacchierata è tornata a parlare della sua esperienza al “Grande Fratello Vip” e di alcuni concorrenti dell’epoca, come per esempio Giulia De Lellis e Cecilia Rodríguez.

Parlando della possibile opinionista della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, Corinne Cléry non sembra avere un bel ricordo di lei: “Il Grande Fratello Vip? Un divertimento unico. Ho legato molto con Tonon, anche se poi mi ha delusa. Finito lo show, finito tutto. Venne da me a fare il Natale perché era solo e poi mai più sentito. Giulia De Lellis, l’influencer, caruccia, ma di un’ignoranza unica. Non sapeva dov’era la Torre Eiffel”.

Ammette senza problemi di aver apprezzato poco Aída Yéspica, definendola una persona gentile e bella ma che parla poco, mentre spezza una lancia a favore di Cecilia Rodríguez. Infine, ritornando sul suo rapporto con Serena Grandi, dichiara che in passato ha subito tante ingiustizie da lei, ma ora sono diventate amiche molto intime. Infatti si sentono molto spesso e, anche in questa intervista, la Cléry le augura tutto il bene per la sua malattia.