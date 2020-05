Grande Fratello Vip, tra gli opinionisti scontro tra Giulia De Lellis e Antonella Elia

La quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, andrà in onda a settembre. A confermarlo è lo stesso conduttore durante una diretta Instagram con Simona Ventura, dichiarando di aver bloccato già due personaggi molto famosi.

Ma al momento, l’unico confermato resta Pupo, che dovrebbe occupare nuovamente il ruolo da opinionista, anche se non si escludono sorprese. Arrivano brutte notizie invece per i fan di Wanda Nara, poiché la moglie del calciatore Mauro Icardi è stata esclusa per questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip“.

Scontro tra Giulia De Lellis e Antonella Elia

Ormai non è più un segreto: il grande sogno di Alfonso Signorini per il ruolo da opinionista femminile è Giulia De Lellis. In una vecchia intervista il direttore di “Chi” ha infatti dichiarato di avere avuto già alcuni contatti con lei in passato, ma poi la cosa non è andata in porto.

Nelle ultime ore si fa insistente anche il nome di Antonella Elia. Il tutto nasce da un tweet di Cristina Plevani, vecchia conoscenza del “Grande Fratello”: “Io metterei dentro il fidanzato della Elia, così è contento (tanto come attore non se lo fila nessuno) e le sue ex: Lubamba e Argento. Elia opinionista ovviamente“.

Un post che non è passato inosservato al sito “CheTvFa”, dacché hanno immediatamente indagato su questa possibilità, in cui rivelano : “Tramite altri uccellini più discreti, ci è parso di capire che il nome della Elia potrebbe essere stato fatto non per forza in maniera involontaria dalla Plevani. Sarebbe un nome che riscuote il consenso del presentatore, che già durante l’edizione conclusa da poche settimane aveva più volte espresso parole di solidarietà nei suoi confronti quando i coinquilini faticavano nella convivenza con lei”.

Ovviamente per il momento si tratta solamente di una voce, e lo stesso portale invita i suoi utenti a prendere questa notizia con le pinze. Per la conduttrice questo non sarebbe neanche un ruolo inedito, poiché ha fatto già l’opinionista nella terza edizione de “L’Isola dei Famosi” condotto da Simona Ventura e Massimo Caputi.