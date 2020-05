Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conferma il bis: "A settembre ritorno in TV" e svela le prime anticipazioni

La quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara, è stata probabilmente una delle più difficili degli ultimi anni. Il direttore di “Chi” ha infatti dovuto affrontare l’emergenza del Coronavirus, comportandosi secondo molti telespettatori in maniera ottimale.

Anche in casa Mediaset sembrano pensarla allo stesso modo, poiché come svelato anticipatamente da “Tv Blog” la rete avrebbe deciso di confermare sia lui che Pupo. Nelle ultime ore a confermare questa indiscrezione ci pensa direttamente Alfonso Signorini, in cui svela anche le prime anticipazioni sulla quinta edizione del “Grande Fratello Vip“.

Le parole di Alfonso Signorini

Ospite della diretta Instagram di Simona Ventura, il conduttore dichiara: “Inizierà a settembre, magari un po’ prima rispetto alla tabella di marcia, quindi sarà un autunno impegnatissimo e con ogni probabilità andremo in onda con le due dirette settimanali, come in Spagna”.

Alfonso Signorini aggiunge che sta già lavorando al cast ed avrebbe ricevuto già due “sì” da alcuni vip molto importanti: “Ho già due concorrenti confermatissimi! Come lo scorso anno la gente non dovrà mai dire: ‘Ma questo chi cavolo è?’, perciò sto lavorando mattina e sera. Ho già scelto due concorrenti, il cast sarà ancora più famoso dello scorso anno”. Come svelato da “Tv Blog”, Pupo viene confermato, anche se al momento non si sa se farà l’opinionista oppure coprirà un altro ruolo.

Per la moglie di Mauro Icardi invece la sua esperienza termina dopo una edizione. Il sogno del direttore infatti pare essere l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Giulia De Lellis. I primi contatti ci sono stati già durante lo scorso anno, ma alla fine hanno deciso di ripiegare su Wanda Nara: “Io ho pensato subito a lei, perchè è una ragazza che sa cosa vuole, poi la cosa non è andata in porto, però l’avrei voluta”.