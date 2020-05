Grande Fratello Vip, Ilaria Galassi si candida per la prossima edizione: "Mi piacerebbe mettermi in discussione"

Ilaria Galassi debutta a 14 anni in televisione diventando una delle ragazze pon-pon del talk show “Domenica In“. Il vero successo l’ottiene però l’anno successivo, quando entra nel cast di “Non è la Rai” e fa successivamente parte ai suoi spin-off “Primadonna”, “Bulli & pupe” e “Rock ‘n’ Roll”.

Una volta lasciato il cast di “Non è la Rai“, Ilaria Galassi inizia a lavorare per i fotoromanzi delle “Edizioni Lancio”, curando gli spot del “Karaoke” di Rosario Fiorello. Ma il suo successo con il passare degli anni inizia a scemare, e le sue apparizioni in TV si riducono sempre di più. L’ultima sua presenza sul piccolo schermo è nel 2006 con il programma “Libero”, condotto da Max Giusti e Richard Benson con Lucia Ocone.

L’intervista a Ilaria Galassi

Intervistata da “Fanpage”, Ilaria Galassi inizia parlando della sua esperienza a “Non è la Rai“, rivelando di aver avuto un bel rapporto con tutte le ragazze. Tuttavia non nasconde che all’epoca poteva esserci un po’ di rivalità tra loro, anche se si erano sempre rispettate l’una con l’altra.

Dopo il suo periodo a “Non è la Rai”, Ilaria Galassi era stata chiamata da Antonio Ricci per diventare una delle veline di “Striscia la notizia”. Tuttavia, a causa di un brutto incidente, che le ha causato la rottura della tibia, è stata costretta a rifiutare questa proposta.

Addirittura inizialmente non è stata creduta dagli autori di “Striscia la Notizia“: “Pensavano che essendo molto popolare, avessi scelto di fare altre cose. All’epoca non potevo mandare una foto sul cellulare e mostrare le mie condizioni. Ho sofferto tanto perché mi sarebbe piaciuto fare la velina. Rinunciando ho perso tanti di quei soldi e serate”.

Il presente e il futuro

Ad oggi Ilaria Galassi lavora, insieme al marito, in un salone, e si occupa della contabilità e degli appuntamenti. Ma purtroppo, a causa del Coronavirus, la loro attività è chiusa e difficilmente riapriranno: “Chiudiamo, è inutile. Con l’emergenza ci abbiamo rimesso troppi soldi”.

Ma la showgirl spera ancora di ritornare in televisione, magari in un reality show: “Vorrei tanto fare il Grande Fratello Vip. Mi piacerebbe mettermi in discussione, vedere quanta pazienza e tolleranza ho, scoprire chi mi manca veramente, a chi penso assiduamente. Vorrei mettermi alla prova con una convivenza forzata con persone che non conosco. È una sfida che vorrei fare con me stessa. Ma chiamano tutte le ex ragazze di Non è la Rai tranne me”.