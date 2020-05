Il "Grande Fratello Vip" potrebbe ritornare a settembre con la conduzione di Alfonso Signorini e Pupo

Come riportato da alcuni dati di Wikipedia, la quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara, ha registrato una media di ascolti del 3.414.000 con uno share del 18,83%, raggiungendo il picco nella finale con 4.544.000 e il 23.17% nello share.

Non si tratta di una delle edizioni più seguite del “Grande Fratello Vip” poiché la seconda, condotta da Ilary Blasi insieme ad Alfonso Signorini, ha intrattenuto mediamente 4.863.000 telespettatori con il 25,65%, raggiungendo nella finale ben 5.569.000 spettatori ed uno share del 30,92%.

Lo stesso successo viene ripetuto durante la messa in onda della prima edizione, mentre la terza, insieme alla quarta, sono state quelle più deludenti in campo Auditel. Nonostante questo, come riportato dal sito “Tv Blog“, La rete diretta dal gruppo Mediaset avrebbe deciso di confermare nuovamente Alfonso Signorini alla conduzione insieme al cantante Pupo come opinionista.

L’indiscrezione di “Tv Blog”

Se l’emergenza si placherà nelle prossime settimane, questa nuova edizione del “Grande Fratello Vip” potrebbe prendere vita già nel mese di settembre: “Si sta ragionando a Canale 5, nell’ottica della scrittura del nuovo palinsesto autunnale della principale rete commerciale italiana, di riproporre il ‘Grande Fratello Vip’. Il programma tornerebbe in onda già a settembre, sempre con la conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione di Pupo nel ruolo di spalla/opinionista”.

La scintilla tra Pupo e Alfonso Signorini è scattata solamente dopo alcune puntate, poiché inizialmente, come ammesso dallo stesso opinionista in varie interviste, ci sono state delle piccole incomprensioni risolte successivamente con un faccia a faccia.

Ad oggi quindi l’unico mistero alla conduzione resta la figura femminile della trasmissione, con la conferma della influencer Wanda Nara che non sembra così scontata. Infatti, leggendo anche alcuni tweet del passato, l’influencer argentina sembra aver convinto poco il pubblico da casa.