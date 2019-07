Un tempo rivali, oggi Serena Grandi e Corinne Clery sono inseparabili

Nel corso del “Grande Fratello Vip“, tra Serena Grandi e Corinne Clery le cose non erano andate per il meglio. Oggi però, accantonate le sfuriate viste durante il reality, tra le due donne è stranamente ed inaspettatamente nata una profonda e sincera amicizia. A questo punto è logico domandarsi quale sia stata la causa di questo improbabile avvicinamento.

Innanzitutto è doveroso premettere che entrambe in passato hanno amato lo stesso uomo. Il loro oggetto del contendere è stato Giuseppe Ercole, playboy degli anni ’70 che si era inizialmente legato alla Grandi, per poi iniziare una relazione con l’attrice francese. Un simile scenario ha inevitabilmente compromesso le relazioni tra le due attrici, che durante il GF Vip non hanno perso l’occasione per rinfacciarsi ogni genere di accusa.

Oggi però, dopo essersele dette di tutti i colori, il clima instaurato è completamente differente: a prevalere è la cordialità unita ad una profonda amicizia. Non a caso qualche mese fa, durante un’intervista rilasciata a “Verissimo“, Corinne Clery aveva affermato di vergognarsi di quanto da loro fatto vedere al Grande Fratello Vip. Lo spettacolo di pessimo gusto non sarebbe stato qualcosa di cui andare fieri, ma per assurdo lo scontro ha posto le basi per diventare grandi amiche.

Da qui ha aggiunto di essersi sentita disperata all’apprendere della notizia del tumore al seno di Serena Grandi, una malattia che la collega sta però affrontando con grande dignità e dalla quale spera possa venirne fuori al più presto. Nel frattempo, dopo aver seppellito l’ascia di guerra, Serena Grandi e Corinne Clery non solo hanno trascorso un periodo di vacanze insieme.

Hanno inoltre deciso di partecipare ad una commedia teatrale che andrà in scena a Gennaio 2020. Nello spettacolo, che si intitolerà “Due sorelle e l’urna“, le due amiche e colleghe si caleranno nei panni di due sorelle che lottano per l’eredità lasciata dalla madre. Ma oltre a questo, il sogno sarebbe quello di ritornare un giorno al GF Vip, dove potrebbero comparire nelle vesti di opinioniste.