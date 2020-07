Belen Rodriguez e Salvatore Angelucci, amicizia sospetta: interviene Karina Cascella, ex di Angelucci

Belen Rodriguez è il personaggio del momento. Grazie al triangolo che compone insieme al suo ormai ex marito, Stefano De Martino e ad Alessia Marcuzzi, sta popolando le pagine delle riviste di cronaca rosa. La situazione è la seguente: Stefano e Belen si lasciano nuovamente, al ballerino viene imputata una storia clandestina con Alessia Marcuzzi (motivo presunto della rottura con Belen) e mentre De Martino smentisce, la Rodriguez se la intende con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi.

Nei giorni scorsi, però, la showgirl argentina è stata pizzicata in compagnia dell’ex tronista di “Uomini e Donne“, Salvatore Angelucci. Naturalmente le malelingue hanno iniziato a farsi sentire e in molti si sono domandati quale fosse la natura del rapporto tra Belen e Angelucci. Persino Karina Cascella, ex di Salvatore e madre di sua figlia Ginevra, è stata inondata di domanda sui social.

Inizialmente Karina ha preferito non rispondere sperando che l’insistenza scemasse, ma dato che le cose non sono mutate ecco che l’ex opinionista di Barbara D’Urso è uscita allo scoperto, rivelando i particolari del rapporto esistente tra la Rodriguez e Salvatore Angelucci. Karina ha dichiarato che tra i due vi è solo una splendida amicizia.

La Cascella ha asserito: “Salva conosce lei da tanti anni. Ci si frequenta per un po’, poi ci si perde, poi ci si rincontra. Io non sto lì a chiedere quando e perché“. Karina ha ammesso che Angelucci e Belen non si frequentano assiduamente, ma conoscendosi da tanti anni hanno un legame di affetto e quando vi è la possibilità si incontrarsi, nessuno dei due si tira indietro.

L’ex opinionista ha però aggiunto che non è molto interessata al legame tra i due, dato che con Salvatore ha oggi un ottimo rapporto per il bene della loro piccola Ginevra, ma lui è libero di viversi la sua vita. Insomma le cose a detta di Karina stanno in questo modo, ma quando di mezzo c’è Belen l’imprevedibilità è sempre dietro l’angolo.