Gianmaria Antinolfi: ecco chi è la nuova fiamma di Belen Rodriguez

Le pagine della cronaca rosa nelle ultime settimane, sono state infiammate da un gossip bollente: la rottura bis tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Al termine del lockdown, Stefano ha abbandonato la casa milanese in cui viveva con Belen e il piccolo Santiago, per approdare a Napoli, sua città natale, con la motivazione di essere impegnato professionalmente grazie alla conduzione di “Made in sud“.

In realtà da quel momento Stefano non è più tornato a casa e il gossip ha iniziato ad impazzare su una presunta crisi tra De Martino e Belen, crisi confermata poco dopo dai diretti interessati. Da quel momento si è vociferato di tutto sui motivi della rottura, fino alla notizia presunta delle ultime ore: Stefano avrebbe una relazione clandestina con la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Informazione vera o meno poco conta, perché Belen si è subito consolata e ha già un amico speciale, lui è un imprenditore Campano, Gianmaria Antinolfi. Antinolfi non fa parte del mondo dello spettacolo, eppure negli ultimi giorni si è ritrovato catapultato in un mondo che non gli appartiene certo, ma che diventa inevitabile quando di mezzo c’è Belen, la regina del gossip.

Conosciamo però meglio Gianmaria, d’altronde il web non fa altro che domandarsi chi sia il nuovo accompagnatore della showgirl argentina. Antinolfi ha 35 anni ed è noto per ricoprire la carica di sales director fashion al Caravel Pregiate Spa e al France Croco, azienda leader nel settore della pelle esotica e pregiata, nonché rifornitrice di griffe importanti.

Queste sono le informazioni che circolano su Antinolfi nelle ultime ore. Il giovane imprenditore è dunque impegnato nel campo della moda e stando ai bene informati, lui e la Rodriguez si sarebbero conosciuti grazie a Mattia Ferrari grande amico di Belen. Insomma il loro rapporto è ancora in fase embrionale, vedremo che piega prenderà nelle prossime settimane e scopriremo se è solo un fuoco di paglia oppure un qualcosa di più serio.