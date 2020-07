Stefano De Martino smentisce la liaison con Alessia Marcuzzi

Ormai Stefano De Martino e Belén Rodríguez in ambito sentimentale sono sempre più lontani, i due a oggi vivono anche a chilometri di stanza. Il ballerino infatti, insieme a Fatima Trotta e Biagio Izzo, è impegnato nell’ultima edizione della trasmissione comica “Made in Sud” in onda su Rai 2. La showgirl argentina invece è insieme alla sua famiglia, compreso il piccolo Santiago, a Milano.

Ad annunciare questa crisi sentimentale ci ha pensato Belén Rodríguez, che su Instagram rivela di non avere più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. In questo video non fa il nome di Stefano De Martino, ma la frecciatina nei confronti del campano sembra ben chiara.

Stefano De Martino smentisce le ultime indiscrezioni

In queste ore il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, lancia una vera bomba: “Belén da 2 settimane è in amore con Gianmaria Antinolfi, un impressionante imprenditore napoletano con cui si sta sollazzando tra i fallici faraglioni di Capri – ma l’affare e’ più grosso: c’e’ un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belén e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belén) tra De Martino e Alessia Marcuzzi”.

Un vero colpo di scena, che in poche ore, ha fatto il giro del web. Questa indiscrezione su De Martino e la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” nasce anche dalle ultime voci su Alessia Marcuzzi che si troverebbe in crisi con il marito Paolo Calabresi.

Tuttavia, nelle storie di Instagram, Stefano De Martino decide di allontanare queste voci: “Ho appena attaccato il telefono con Alessia e Paolo, che sono due miei grandi amici, e ci siamo fatti una grande risata nonostante il fastidio di una notizia del genere”. Arriva quindi la prima smentita, anche se Alessia Marcuzzi e il marito stanno mantenendo, fino a questo momento, un certo silenzio.