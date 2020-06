Belén parla della rottura con Stefano De Martino: "Non ho pazienza per chi non usa il cuore"

La rottura tra Belén Rodríguez e Stefano De Martino è ormai ufficiale. L’attuale conduttore di “Made in Sud“, trasmissione comica in onda su Rai 2, fino a oggi sta mantenendo il silenzio su questa delicata storia, evitando qualsiasi domanda sulla showgirl argentina. Belén Rodríguez ha invece parlato più volte della storia d’amore naufragata con Stefano De Martino, utilizzando però solamente i suoi profili social.

In questi giorni Belén decide di rilasciare una intervista al settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, in cui parla indirettamente anche di Stefano De Martino. Nella lunga chiacchierata con il giornalista di “Chi”, Belén Rodríguez dichiara di aver trovato sollievo in questo duro periodo nel suo ruolo di mamma, etichettando Santiago come il figlio perfetto.

Comunque ammette di non essere una madre modello, ma ci tiene a sottolineare che negli anni non si è mai servita di una tata e al massimo ha cercato aiuto dai suoi genitori, che abitano vicino a casa sua. Successivamente arriva la domanda sul privato e Belén spiega di trovarsi in questa situazione perché non vuole stare con persone che si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa.

La frecciatina a Stefano De Martino sembra essere chiara, ma le dichiarazioni della showgirl non si fermano. La Rodríguez infatti aggiunge che non ha pazienza per chi non usa il cuore: “Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti”.

Conclude il suo discorso escludendo di avere una storia d’amore con Mattia Ferrari, uno degli ultimi ragazzi apparsi nei social network di Belén: “Chi mi vuole bene mi dice di smetterla di giustificarmi, ma io voglio farlo perché non voglio essere presa per una che vive alla leggera: anzi, sono tanto mentale prima di lasciarmi andare”.