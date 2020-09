AresGate, la verità sull’attrice scomparsa: svelata la sua identità

In televisione non se ne può più parlare, ma sul web l’AresGate continua a tenere banco. La bomba è stata sganciata, ma è esplosa solo a metà e adesso sul piccolo schermo vige il silenzio assoluto, tutte le bocche che sono cucite. La vicenda ha preso il via quando nella casa del “Grande Fratello Vip”, gli attori Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno menzionato una sorta di setta che avrebbe coinvolto diversi vip, loro compresi, e manipolata da una persona che hanno soprannominato Lucifero.

Secondo Dagospia, tutto sarebbe da ricondurre alla casa di produzione Ares Film e alla figura del produttore, Alberto Tarallo. Stando sempre a quanto rivelato dal portale di D’Agostino, Tarallo avrebbe diffidato Mediaset e da quel momento in poi tutti hanno taciuto sulla vicenda. Alcuni personaggi noti sono usciti allo scoperto, confermando la versione dei due gieffini, mentre altri li hanno smentiti; anche Lory Del Santo ha detto la sua.

La Del Santo, durante un’ospitata a “Mattino Cinque”, quando ancora in tv si parlava della faccenda, aveva dichiarato che una sua attrice di “The Lady” era scomparsa. Secondo Lory, la ragazza sarebbe andata a Roma quattro volte per firmare un contratto, pare le sia stato cambiato il nome e poi è scomparsa. La Del Santo sarebbe poi stata contatta in seguito da questa attrice, che le avrebbe detto di essersi trasferita a Los Angeles e di aver cambiato il numero e da quel momento sarebbe sparita.

Lory non ha mai fatto il nome della ragazza scomparsa. Adesso però, l’attore Francesco Testi ha dichiarato a Selvaggia Lucarelli, per “TPI.it”, che l’attrice scomparsa in questione altri non è che la sua fidanzata Reda Lapaite. Dunque Testi, smentisce di fatto le dichiarazioni di Lory Del Santo, escludendo Tarallo e l’agenzia e affermando che non vi era nessun mistero.

“Reda, la mia fidanzata, è la famosa attrice su cui Lory Del Santo ha ricamato in tv dicendo che era sparita dopo che lei le aveva fatto fare un provino, cosa che ha alimentato la storia della setta, facendo intendere chissà cosa. […] Il motivo per cui Reda ha cambiato numero non lo posso dire, ma sono cose riservate che non hanno anche fare con Tarallo o l’agenzia“, queste le parole di Testi.